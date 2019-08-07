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135張新卡登場！《爐石戰記》新資料片《奧丹姆守護者》今上線

135張新卡登場！《爐石戰記》新資料片《奧丹姆守護者》今上線（圖／暴雪提供）

記者樓菀玲／台北報導

暴雪娛樂旗下熱門免費數位卡牌遊戲《爐石戰記》於今（7）日推出充滿冒險的全新資料片《奧丹姆守護者》。《奧丹姆守護者》是《爐石戰記》為期一年三部曲故事的第二篇章，並為玩家帶來 135 張全新卡牌。

奧丹姆充滿老舊陵墓、威力強大的神器和致命危險，從滾滾黃沙中登場的全新手下、法術和武器，將為遊戲牌組構築開創更多可能。此外，玩家只要在資料片上市後的限定期間內登入遊戲，即可領取本次資料片新推出的隨機傳說任務卡牌一張。

在《奧丹姆守護者》中，由伊莉絲．尋星者、布萊恩．銅鬚、芬利．莫戈頓爵士和里諾．傑克森等四位人氣傳說角色所組成的探險者協會強勢回歸，且各自能力顯著提升。這群到處探險的考古學家四人組各自擁有一個具有強大效果的戰吼，只要玩家的牌堆中「沒有重複」的卡牌，就可發動其戰吼效果。

本次資料片包含可釋放出威力懾人的「災禍」卡牌，像是「魚人災禍」，此卡牌可將場上的每一名手下變形成《爐石戰記》遊戲中既可愛卻又兇猛的兩棲動物。玩家還會遇到新關鍵字「重生」的卡牌，多虧遠古年代精密的屍體保存技術，這些擁有重生效果的頑劣手下將在陣亡後以 1 點生命值重返戰場。另外，全部九種英雄職業將踏上新的「任務」之旅，達成這些任務條件後，將可獲得另一種英雄能力。

「《奧丹姆守護者》完整呈現《爐石戰記》的特色和樂趣，同時也為這款策略遊戲的玩法創造更多可能性。」暴雪娛樂總裁 J. Allen Brack 表示：「我們十分期待探險者協會重返舞台，也迫不及待一睹創意無限的玩家在這次資料片登場後，打造出什麼令人意想不到的牌組。」

135張新卡登場！《爐石戰記》新資料片《奧丹姆守護者》今上線（圖／暴雪提供）

今年度《爐石戰記》不斷推出內容更新，從年度第一部資料片《反派大進擊》、到讓人玩不膩的《達拉然大劫案》單人冒險篇章，和以卡牌包和遊戲內金幣作為獎勵的遊戲內免費活動，整整一年都有新奇且勁爆的內容供玩家充分享受遊戲樂趣。玩家將可在下個月體驗《奧丹姆守護者》資料片所對應的單人冒險篇章《探險奇兵》，其嶄新遊戲內容將不只吸引玩家一玩再玩，冒險過程更將出現許多危機重重、令人意想不到的劇情轉折。更多有關《探險奇兵》的詳細資訊將於日後公佈。

玩家現可透過《爐石戰記》競技場模式獎勵取得《奧丹姆守護者》卡牌包，亦可使用遊戲內金幣或現金購買，其售價與其他《爐石戰記》卡牌包相同。此外，玩家只要在資料片上市後的限定期間內登入遊戲，即可領取本次資料片所新推出的隨機傳說任務卡牌一張。

關鍵字：暴雪爐石戰記

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