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任天堂漫博佈景全曝光！限定展場皮可敏、皮卡丘見面會等你來

記者蘇晟彥／綜合報導

漫畫博覽會暨台灣國際電玩電競產業展 23日將正式開跑，Nintendo也宣布參展，同時開放體驗《皮克敏４》、《Pokémon Pokopia》等遊戲，而作為近期台灣人爆紅的「皮可敏」，也將有活動專屬的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏等待大家到現場獲得。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Nintendo將於2026年7月23日（四）至7月27日（一）出展2026台灣國際電玩電競產業展，展區位於台北世貿一館1樓的A132攤位。出展的遊戲內容中，包含Nintendo Switch 遊戲軟體《皮克敏４》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》與Nintendo Switch 2遊戲軟體《Pokémon Pokopia》，歡迎前來體驗。

遊戲體驗以外，還有「皮克敏」、《Pikmin Bloom》與《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》的特殊拍照區，並且會舉行皮卡丘的角色拍照見面會！現場亦將設置《Pikmin Bloom》的特殊地點，並將開設任天堂授權商品專賣店。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「皮克敏」特殊拍照區
紅色、黃色、藍色皮克敏將在特殊拍照區登場！可以與皮克敏們一起入鏡。

「Pikmin Bloom」AR拍照區與特殊地點
智慧型手機應用程式《Pikmin Bloom》的「AR拍照區」將於本次活動展區登場，歡迎與皮克敏們一同合影！

本次活動專屬的「特殊地點」也將於活動期間限時出現，只要用智慧型手機下載並打開「Pikmin Bloom」，並在特殊地點往下滑動，就可獲得遊戲內的「金色花苗」，花苗將長成本次活動專屬的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏。

※本次活動專屬的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏共有紅色、黃色、藍色3種，於活動期間，每人每天僅限獲得一次花苗。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）


《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》特殊拍照區
《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》遊戲場景的特殊拍照區也將在Nintendo攤位中登場！拍照背景可以隨著選擇做替換。

皮卡丘角色見面會
皮卡丘也將在Nintendo攤位舉行的見面會登場，歡迎大家一起拍照留念！

Nintendo 2026台灣國際電玩電競產業展展區
日期：2026年7月23日（四）至7月27日（一），共5天
地點：台北世貿一館1樓A132攤位
時間：10:00-18:00
※入場「2026台灣國際電玩電競產業展」需要購買付費門票，詳細資訊請查看「2026台灣國際電玩電競產業展」官方網站。

關鍵字：任天堂

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