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索尼射擊大作玩家數大跌...公司裁員總監離開　外界憂遊戲未來

記者楊智仁／綜合報導

曾打造《最後一戰》系列、如今隸屬於 Sony 的遊戲開發商 Bungie，近年將重心逐漸從《天命》系列轉向新作《Marathon》。不過，從目前玩家人數來看，《失落星船：馬拉松》( Marathon ) 的表現未如預期，也讓外界再次關注 Bungie 的發展方向。

▼《失落星船：馬拉松》表現未如預期。（圖／翻攝自Steam）▲▼馬拉松。（圖／翻攝自Steam）

根據 Steam 數據，《馬拉松》近期最高同時在線玩家數約為 6,000 人，相較之下《天命 2》同期最高同時在線人數接近 6 萬人，約為《馬拉松》的 10 倍，顯示 Bungie 的經典作品仍維持較高人氣。除了 Steam 平台外《馬拉松》在 Xbox 的表現同樣不理想，外媒報導指出，該作目前甚至未能擠進 Xbox 最熱門遊戲前 100 名，排名落後於《戰爭機器 2》與《神鬼寓言 3》等 Xbox 360 時代的經典作品。

面對玩家流失，Bungie 近期宣布將為《馬拉松》推出限時兩周的 PvE 模式，希望吸引更多玩家回流。不過，這項措施是否能有效改善遊戲熱度，仍有待觀察。另一方面，Bungie 近期也歷經人事與營運挑戰。除了公司日前再度傳出裁員消息外，《馬拉松》遊戲總監 Joseph Ziegler 也已離開 Bungie，雖然職務已完成交接，但外界仍認為，核心成員離職無疑替《馬拉松》的未來增添更多不確定性。

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