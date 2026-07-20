30秒畫國家輪廓！新瀏覽器遊戲爆紅　玩家崩潰：知道但畫不出來

記者楊智仁／綜合報導

2026 年再度掀起瀏覽器小遊戲熱潮，繼將 Wikipedia 打造成卡牌遊戲、以及能直接在瀏覽器免費遊玩《戰慄時空 2》之後，近期又有一款全新作品在網路上爆紅。這次考驗的不再是反應速度，而是玩家的地理知識與繪畫能力。

▼30秒畫國家輪廓！新瀏覽器遊戲爆紅。（圖／翻攝自推特）

由設計師兼工程師 Pauline Wee 開發的《country draw》，是一款玩法簡單卻極具挑戰性的瀏覽器遊戲，玩家必須在 30 秒內，憑記憶畫出指定國家的外框輪廓，系統再根據結果計算相似度，考驗玩家對世界地圖的熟悉程度。乍看之下似乎不難，例如義大利有著知名的「長靴」外型，但真正開始作畫後，許多玩家才發現事情並沒有想像中簡單，開發者也分享，自己畫出的義大利準確度只有約 40%，顯示即使腦中知道國家的大致形狀，要完整描繪出輪廓仍相當困難。

遊戲中，法國、巴西等國家往往會讓玩家畫成一團模糊的圖形；相較之下，細長的智利則被認為是相對容易辨識的題目。此外，系統也會重複出現相同國家，讓玩家有機會反覆挑戰、逐漸提升這項「看似沒什麼用，但卻莫名有成就感」的技能。Pauline Wee 表示，未來將持續更新遊戲內容，加入更多國家，例如加拿大，也認同玩家提出的建議，未來不排除推出「憑記憶畫國旗」的版本，進一步考驗玩家對世界各國的認識。