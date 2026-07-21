ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

索尼服務遊戲又震盪！《馬拉松》總監「驚傳離職」　2年就換兩任

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼旗下知名遊戲開發工作室Bungie近期風波不斷，沒想到如今再度投下人事震撼彈。備受期待科幻生存射擊大作《失落星船：馬拉松》遊戲總監Joe Ziegler日前正式宣布離職，將前往新東家展開全新挑戰。由於Bungie近期才剛經歷一波大規模裁員，這個時間點的「核心高層出走」，立刻引發全球業界高度關注。

▼《馬拉松》總監「驚傳離職」。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）

▲▼《馬拉松》總監「驚傳離職」。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）

根據外媒報導，Joe Ziegler在個人聲明中證實了這項消息，不過他也同時安撫粉絲，透露《失落星船：馬拉松》的遊戲總監一職將由原先的助理遊戲總監Del Chaffee III接任，並與創意總監Julia Nardin共同攜手，繼續引領這款大作的後續開發。Ziegler對兩位接班人也給予高度評價，「他們兩人都展現了卓越的領導才能，帶領團隊邁向更輝煌的未來。我為他們感到驕傲，也期待著他們掌舵我們共同創造的這個奇妙世界」。

事實上，這已經不是《失落星船：馬拉松》第一次更換遊戲總監。前一任總監Christopher Barrett此前因行為不端指控遭到工作室解僱，雙方直到本月初才達成和解。而Ziegler在2022年底離開待了12年的Riot Games加入Bungie後，沒想到僅僅兩年多就再度爆出人事變動。更讓外界擔憂的是，Bungie日前才剛完成一輪重大人事精簡，旗下的《天命》與《失落星船：馬拉松》團隊都受到了裁員浪潮的衝擊，整個工作室正處於極其動盪的敏感時期。

儘管如此，Ziegler在聲明的最後依舊對團隊充滿信心，並向所有支持的玩家致謝，「我衷心感謝大家支持我和馬拉松工作室，讓我們能夠完成這項艱巨的任務，將黑暗而恐怖的太空生存題材搬上螢幕。這項任務將以全新且出人意料的方式繼續下去，敬請期待我們團隊為大家準備的驚喜」。

關鍵字：馬拉松射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【左臉人的堅持】邊荷律、權喜原合體跳貓貓拳舞♥邊邊跳一半突轉向？

推薦閱讀

索尼服務遊戲又震盪！《馬拉松》總監「驚傳離職」　2年就換兩任

任天堂漫博佈景全曝光！限定展場皮可敏、皮卡丘見面會等你來

索尼射擊大作玩家數大跌...公司裁員總監離開　外界憂遊戲未來

30秒畫國家輪廓！新瀏覽器遊戲爆紅　玩家崩潰：知道但畫不出來

萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」獎金3萬！7歲就能報名　賽制一次看

《異環》限定主題餐廳登場！獨家角色餐點、走進海特洛市日常

《黃泉使者》致敬「大哥哥」地獄梗...請回鋼鍊聲優網讚超用心

Steam新主機不會推獨占遊戲　工程師：限制平台不是好的商業模式

任天堂本週開賣「未漲價」Switch 2 限定方案！還送皮克敏周邊

網遊不是社交解方　日研究「現實孤狼遊戲也是」...怕遇到嘴砲

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

索尼射擊大作玩家數大跌...總監離開

任天堂本週開賣「未漲價」Switch 2 限定方案

任天堂漫博佈置全曝光！

Sony取消光碟PS5獨立新作慘遭殃

任天堂怪物捕捉專利再遭打槍

《惡靈古堡9》傳推蘿絲魅影級DLC

傳奇製作人揭遊戲業黑幕！

《黃泉使者》致敬「大哥哥」地獄梗

《馬拉松》總監「驚傳離職」

30秒畫國家輪廓！新瀏覽器遊戲爆紅

最新新聞

《馬拉松》總監「驚傳離職」

任天堂漫博佈置全曝光！

索尼射擊大作玩家數大跌...總監離開

30秒畫國家輪廓！新瀏覽器遊戲爆紅

萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」獎金3萬！7歲就能報名

《異環》限定主題餐廳登場

《黃泉使者》致敬「大哥哥」地獄梗

Steam新主機不會推獨占遊戲

任天堂本週開賣「未漲價」Switch 2 限定方案

日研究「現實孤狼遊戲也是」

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366