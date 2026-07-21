索尼服務遊戲又震盪！《馬拉松》總監「驚傳離職」　2年就換兩任

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼旗下知名遊戲開發工作室Bungie近期風波不斷，沒想到如今再度投下人事震撼彈。備受期待科幻生存射擊大作《失落星船：馬拉松》遊戲總監Joe Ziegler日前正式宣布離職，將前往新東家展開全新挑戰。由於Bungie近期才剛經歷一波大規模裁員，這個時間點的「核心高層出走」，立刻引發全球業界高度關注。

▼《馬拉松》總監「驚傳離職」。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）

根據外媒報導，Joe Ziegler在個人聲明中證實了這項消息，不過他也同時安撫粉絲，透露《失落星船：馬拉松》的遊戲總監一職將由原先的助理遊戲總監Del Chaffee III接任，並與創意總監Julia Nardin共同攜手，繼續引領這款大作的後續開發。Ziegler對兩位接班人也給予高度評價，「他們兩人都展現了卓越的領導才能，帶領團隊邁向更輝煌的未來。我為他們感到驕傲，也期待著他們掌舵我們共同創造的這個奇妙世界」。

事實上，這已經不是《失落星船：馬拉松》第一次更換遊戲總監。前一任總監Christopher Barrett此前因行為不端指控遭到工作室解僱，雙方直到本月初才達成和解。而Ziegler在2022年底離開待了12年的Riot Games加入Bungie後，沒想到僅僅兩年多就再度爆出人事變動。更讓外界擔憂的是，Bungie日前才剛完成一輪重大人事精簡，旗下的《天命》與《失落星船：馬拉松》團隊都受到了裁員浪潮的衝擊，整個工作室正處於極其動盪的敏感時期。

儘管如此，Ziegler在聲明的最後依舊對團隊充滿信心，並向所有支持的玩家致謝，「我衷心感謝大家支持我和馬拉松工作室，讓我們能夠完成這項艱巨的任務，將黑暗而恐怖的太空生存題材搬上螢幕。這項任務將以全新且出人意料的方式繼續下去，敬請期待我們團隊為大家準備的驚喜」。