索尼服務遊戲又震盪！《馬拉松》總監「驚傳離職」　2年就換兩任

記者黃冠瑋／綜合報導
索尼旗下知名遊戲開發工作室Bungie近期風波不斷，沒想到如今再度投下人事震撼彈。備受期待科幻生存射擊大作《失落星船：馬拉松》遊戲總監Joe Ziegler日前正式宣布離職，將前往新東家展開全新挑戰。由於Bungie近期才剛經歷一波大規模裁員，這個時間點的「核心高層出走」，立刻引發全球業界高度關注。
▼《馬拉松》總監「驚傳離職」。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）
根據外媒報導，Joe Ziegler在個人聲明中證實了這項消息，不過他也同時安撫粉絲，透露《失落星船：馬拉松》的遊戲總監一職將由原先的助理遊戲總監Del Chaffee III接任，並與創意總監Julia Nardin共同攜手，繼續引領這款大作的後續開發。Ziegler對兩位接班人也給予高度評價，「他們兩人都展現了卓越的領導才能，帶領團隊邁向更輝煌的未來。我為他們感到驕傲，也期待著他們掌舵我們共同創造的這個奇妙世界」。
事實上，這已經不是《失落星船：馬拉松》第一次更換遊戲總監。前一任總監Christopher Barrett此前因行為不端指控遭到工作室解僱，雙方直到本月初才達成和解。而Ziegler在2022年底離開待了12年的Riot Games加入Bungie後，沒想到僅僅兩年多就再度爆出人事變動。更讓外界擔憂的是，Bungie日前才剛完成一輪重大人事精簡，旗下的《天命》與《失落星船：馬拉松》團隊都受到了裁員浪潮的衝擊，整個工作室正處於極其動盪的敏感時期。
儘管如此，Ziegler在聲明的最後依舊對團隊充滿信心，並向所有支持的玩家致謝，「我衷心感謝大家支持我和馬拉松工作室，讓我們能夠完成這項艱巨的任務，將黑暗而恐怖的太空生存題材搬上螢幕。這項任務將以全新且出人意料的方式繼續下去，敬請期待我們團隊為大家準備的驚喜」。
Hey everyone I've got a bit of an announcement to make. Today, Friday 7/17, will be my last day at Bungie and I'll be passing the torch of Game Director to the very capable and amazing hands of Del Chafe III, who will guide the game forward alongside the Creative Director Julia…— Ziegler (@Ziegler_Dev) July 17, 2026
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