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《異環》限定主題餐廳登場！獨家角色餐點、走進海特洛市日常

記者楊智仁／綜合報導

超自然都市開放世界遊戲《異環》，首度與「FANFANS CAFÉ 粉粉快閃主題餐廳」攜手合作，即將於 FANFANS CAFÉ 推出期間限定主題餐廳，本次活動至 8 月 11 日限時登場，店內以《異環》角色立繪及遊戲元素打造沉浸式主題空間，邀請各位鑒定師一同前來，享受專屬的特色餐飲時光。

▲▼異環。（圖／廠商提供）

本次《異環》× FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳，運用遊戲中高質感的角色與核心視覺元素，精心規劃了專屬的主題打卡與視覺布置，將「海特洛市」人類與超自然交織的獨特都市氛圍帶進現實空間，邀請鑒定師們親臨現場，感受充滿趣味與未知的《異環》世界觀。

▲▼異環。（圖／廠商提供）▲▼異環。（圖／廠商提供）

這次聚焦遊戲中的人氣角色，分別推出三道主餐、甜點與飲品。主餐部分，有以真紅風格發想的「赤龍的寶藏（紅酒燉牛肉飯）」、完美呼應伊洛伊治癒感的「軟綿綿青醬燉飯（青醬雞肉燉飯）」，以及展現安魂曲強烈存在感的「番茄百分百（番茄肉醬筆管麵）」。凡購買任一主餐，就能帶走對應角色的插卡與對應收藏卡。

▲▼異環。（圖／廠商提供）

甜點及飲品同樣充滿巧思。甜點推出了薄荷專屬的「滿分收容術（薄荷冰淇淋聖代）」、以備受鑒定師喜愛的娜娜莉為發想的「王牌一代目（櫻桃起司蛋糕）」，以及白藏的「花海與星空之間（波士頓派）」，每款甜點除附贈插卡，還能再抽隨機 Q 版角色透卡。

飲品則有小吱的「粉爪大劫案（草莓奶蓋奶綠）」、九原的「贈人玫瑰（紫蘇國寶茶）」，以及潯的「浮世來潮（覆盆莓氣泡飲）」。消費任一飲品，隨餐附贈專屬吸管套與精美杯墊，讓鑒定師們在餐桌上也能收穫滿滿的驚喜。（本活動各贈品數量皆有限，以現場實際供應狀況為主，贈完即止。 ）

▲▼異環。（圖／廠商提供）

除了限定餐點與特典之外，《異環》× FANFANS CAFÉ 期間限定主題餐廳也將舉辦特邀COSER快閃活動。7月25日將於 FANFANS台北西門店限定時段，邀請餓小璇以《異環》人氣角色「真紅」造型亮相、Tee子演繹「伊洛伊」，與鑒定師互動合影；7月26日於特定時段，化身為「真紅」的餓小璇及詮釋「伊洛伊」的Tee子也將在FANFANS高雄愛河店與鑒定師近距離見面。

▲▼異環。（圖／廠商提供）

關鍵字：異環

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