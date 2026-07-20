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《黃泉使者》致敬「大哥哥」地獄梗...請回鋼鍊聲優網讚超用心

記者楊智仁／綜合報導

《黃泉使者》是由荒川弘所繪漫畫於 2022 年開始連載， 截至第 10 卷為止的累計發行量已突破 400 萬部。動畫自上季開始放送獲得好評，在先前放送的 15 話中更是致敬了《鋼之鍊金術師》經典橋段「我最討厭像你這樣直覺敏銳的小鬼」，動畫官方的玩梗橋段成為動漫迷近期的熱議焦點。

▲▼黃泉。（圖／翻攝自網飛）

說到《鋼之鍊金術師》動畫，「大哥哥…」絕對是所有觀眾無法忘記場景，可愛女兒與狗狗本以為溫馨的家庭，卻發生慘痛悲劇，該集就算經過多年還是會被大家拿出來反覆討論，可說是恐怖的童年陰影。而這個橋段經過了 15 年再次於《黃泉使者》原作中登場，並於動畫第 15 集播出，只見修塔克出現在背景電視中，說出「我最討厭像你這樣直覺敏銳的小鬼」，讓人心動的致敬令粉絲們哭笑不得。

值得一提的是，「我最討厭像你這樣直覺敏銳的小鬼」這句台詞並非直接拿舊版動畫使用，而是請《鋼之鍊金術師》當年聲優永井誠重新錄製，片尾工作人員名單還列出了永井誠的名字，加上官方的分享讓粉絲們大喊用心。《黃泉使者》的熱潮來到夏天依舊延續，觀眾們也期待接下來的劇情發展會是如何。

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