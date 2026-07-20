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任天堂本週開賣「未漲價」Switch 2 限定方案！還送皮克敏周邊

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲ Switch 2 預計在 9 月 1 日起，從現行 14,380 元調漲至 15,880 元。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

任天堂即將在 9 月 1 日起調漲 Swtich 2 價格，消息一出，諸多通路都呈現缺貨狀態，甚至出現有業者預先漲價，讓許多消費者苦尋「原價」Switch 2。好消息是，任天堂即將參展本週的 2026 台灣國際電玩電競產業展，並於現場開賣 3 種尚未漲價的 Switch 2 限定方案，還可以獲得皮克敏限量周邊。

任天堂宣布，將於 7 月 23～27 日出展 2026 台灣國際電玩電競產業展，展區位於台北世貿一館 1 樓的 A132 攤位，現場將提供三大限量方案：第一個是能用 14,380 元的價格入手 Switch 2 單主機，或是 15,880 元包含 Pokémon Pokopia 遊戲與 Switch 2 的組合包，將贈送 Nintendo Switch 2 壓克力鑰匙圈；方案二則是購買《皮克敏４》、《皮克敏３ 豪華版》、《皮克敏1＋2》）盒裝遊戲，能獲得「皮克敏 透明小卡」；方案三則是購買 Switch 2 Pokémon Pokopia 主機組合（售價15,880元）或 Switch 2 主機（售價 14,380元），再加購《皮克敏４》遊戲，能得到「皮克敏收納包」與「Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈」作為贈品。

展場方案數量有限，售完為止，預計會由「地下街軟體世界」提供。

現在還有《Pikmin Bloom》特殊地點、皮卡丘見面會

除了主機販售，任天堂更將帶來一系列實體活動。像是手遊《Pikmin Bloom》會在現場設有期間限定的「特殊地點」，可以獲得專屬的的「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏，且共有三種顏色等玩家來搜集。

攤位上還設有《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》特殊拍照區、《Pikmin Bloom》的「AR拍照區」，並且在於每天 10:30-11:00、12:00-12:30、13:30-14:00、15:00-15:30、16:30-17:00 時間，會有皮卡丘的見面會，讓玩家與喜愛的角色一起合影留念。

 

關鍵字：任天堂SwitchSwitch2Switch2原價Switch2限定方案

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