Steam新主機不會推獨占遊戲　工程師：限制平台不是好的商業模式

記者楊智仁／綜合報導

Valve 近日針對 Steam Machine 的遊戲策略做出說明，表示目前沒有推出任何 Steam Machine 獨占遊戲的計畫，認為限制玩家只能在特定平台遊玩並非理想模式。官方強調，Steam Machine 最大賣點就是能直接遊玩龐大的 Steam 遊戲庫，而非依靠獨占作品吸引玩家。

▼Valve 旗下主機 Steam Machine 吸引高度關注。（圖／翻攝自Steam）

Steam Machine 自 2025 年 11 月正式公開後便受到高度關注，主打媲美 PS5、Xbox Series X 等現代主機的硬體效能，同時可在上市時直接支援所有通過 Steam Deck 驗證的遊戲。雖然 512GB 機型售價高達 1,049 美元，仍有不少玩家搶購，甚至預購資格一度被黃牛炒到更高價格。

根據外媒專訪，Valve 工程師 Loup Griffais 表示，公司並不打算推出 Steam Machine 專屬遊戲，他直言，將新作品限制在單一平台「並不是一個好的商業模式」。對 Valve 而言 Steam Machine 最大的首發陣容，就是整個 PC Steam 遊戲庫，因為主機本身採用與 PC 相近的架構，幾乎能直接享受 Steam 生態系帶來的龐大內容。

近年遊戲主機是否應維持獨占策略始終是熱門話題，過去《Halo》、《God of War》等作品都曾是帶動主機銷量的重要獨占 IP，不過 Xbox 也在 2026 年調整策略，改由個別評估旗下第一方作品是否維持 Xbox 獨占，讓更多原本限定平台的遊戲陸續登上其他平台。

另一方面，Steam Machine 上市後也面臨不少挑戰。受到全球 RAM 供應吃緊影響，Valve 曾坦言主機售價未來仍有上漲可能；此外，也有部分玩家回報硬體故障，包括被戲稱為「死亡紅線」的問題，令人聯想到 Xbox 360 當年的「三紅」故障事件。儘管如此，Steam Machine 依然是目前遊戲市場最受矚目的新主機之一。