網遊不是社交解方　日研究「現實孤狼遊戲也是」...怕遇到嘴砲

記者楊智仁／綜合報導

不少人認為，不擅長交流的人如果多接觸網路遊戲，透過與其他玩家互動或許能逐漸變得更外向，但日本最新一項研究顯示，現實生活中容易陷入社交孤立的人，即使投入多人線上遊戲，也不容易會因此改善社交傾向。

▼日研究「現實孤狼遊戲也是」。（示意圖／資料照）

日本奈良先端科學技術大學院大學近日發表題為《Social marginalization risk and its negative association with socialising preferences in Japanese gamers》的研究，探討社會邊緣化風險與日本玩家社交偏好的關聯，結果指出，具有較高社交孤立傾向的人，並不會因為遊玩網路遊戲而變得更願意與他人互動。

日本長年面臨「繭居族」問題，近年更逐漸成為全球關注的社會議題，根據日本厚生勞動省的定義，繭居族是指長期逃避工作、求學及人際往來，並持續待在家中超過六個月以上的狀態。研究指出，長期的社會孤立與多種身心健康問題存在密切關聯。研究團隊將繭居視為「社會性退縮」的一種表現，並以「社會邊緣化風險（Social Marginalization Risk）」作為衡量指標，用來評估個體逐漸遠離社會核心活動的心理傾向。

研究中，共有 587 名自認不擅長社交 的受試者參與調查，研究人員透過多項測試分析其遊戲習慣與社交偏好後發現，即使受試者平時喜愛特定網路遊戲，與其他玩家在線上互動時，仍容易產生抗拒或負面情緒，主要是他們認為社群中可能會出現霸凌、嘴砲等情況。