PS5獨立新作慘被燒！開發者興奮看百則評論...全是玩家轟Sony

記者楊智仁／綜合報導

紐西蘭獨立遊戲團隊 Eat Pant Games 近日推出全新 3D 平台冒險遊戲《Teeto》，原本滿心期待遊戲登上 PlayStation 官方頻道宣傳，沒想到點開留言區後卻傻眼，因為數百則留言幾乎全都不是討論遊戲，而是玩家持續抗議 Sony 停止推出實體遊戲的決定。

▼Sony取消光碟PS5獨立新作慘遭殃。（圖／翻攝自Steam）

《Teeto》是一款描述史萊姆與兔子攜手阻止黑暗腐化蔓延世界的 3D 平台遊戲。按照慣例，新作上市後，官方宣傳影片也同步登上 PlayStation 官方 YouTube 頻道。開發團隊隨後在 Bluesky 分享當下心情表示，「天啊！我們的遊戲上市了，而且 PlayStation 還幫我們發布上市預告片，竟然有超過 400 則留言，我好想知道大家對遊戲有什麼看法…結果…。」

截至目前為止，該影片已累積超過 400 則留言，但內容幾乎都與 Sony 日前宣布 2028 年起停止推出實體光碟版遊戲 有關，像是「不要毀掉我們的未來」、「我們不會沉默，請保留光碟」、「我們想真正擁有自己的實體遊戲」等留言充斥評論區。除了留言區遭到洗版外，影片按讚比例也受到影響。

對於事件持續延燒，《Teeto》開發團隊也進一步回應表示，甚至有玩家要求他們取消數位版上市，改成只推出實體版。團隊無奈表示「不知道大家是否意識到，我們只有兩個人，這也是我們的第一款遊戲，我們當然也希望推出實體版，也支持玩家擁有實體遊戲，但前提是，我們的作品必須先在數位平台取得足夠的銷售成績，才有機會實現。」