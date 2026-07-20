ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

PS5獨立新作慘被燒！開發者興奮看百則評論...全是玩家轟Sony

記者楊智仁／綜合報導

紐西蘭獨立遊戲團隊 Eat Pant Games 近日推出全新 3D 平台冒險遊戲《Teeto》，原本滿心期待遊戲登上 PlayStation 官方頻道宣傳，沒想到點開留言區後卻傻眼，因為數百則留言幾乎全都不是討論遊戲，而是玩家持續抗議 Sony 停止推出實體遊戲的決定。

▼Sony取消光碟PS5獨立新作慘遭殃。（圖／翻攝自Steam）▲▼獨立作品慘遭殃。（圖／翻攝自Steam）

《Teeto》是一款描述史萊姆與兔子攜手阻止黑暗腐化蔓延世界的 3D 平台遊戲。按照慣例，新作上市後，官方宣傳影片也同步登上 PlayStation 官方 YouTube 頻道。開發團隊隨後在 Bluesky 分享當下心情表示，「天啊！我們的遊戲上市了，而且 PlayStation 還幫我們發布上市預告片，竟然有超過 400 則留言，我好想知道大家對遊戲有什麼看法…結果…。」

截至目前為止，該影片已累積超過 400 則留言，但內容幾乎都與 Sony 日前宣布 2028 年起停止推出實體光碟版遊戲 有關，像是「不要毀掉我們的未來」、「我們不會沉默，請保留光碟」、「我們想真正擁有自己的實體遊戲」等留言充斥評論區。除了留言區遭到洗版外，影片按讚比例也受到影響。

對於事件持續延燒，《Teeto》開發團隊也進一步回應表示，甚至有玩家要求他們取消數位版上市，改成只推出實體版。團隊無奈表示「不知道大家是否意識到，我們只有兩個人，這也是我們的第一款遊戲，我們當然也希望推出實體版，也支持玩家擁有實體遊戲，但前提是，我們的作品必須先在數位平台取得足夠的銷售成績，才有機會實現。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

推薦閱讀

PS5獨立新作慘被燒！開發者興奮看百則評論...全是玩家轟Sony

《傳說對決》APL台灣再奪冠！DCG 4：2勝BAC⋯誓言「開啟大滿貫」

玩家實測RPG女角「反重力髮型」　網笑瘋：額頭那根是靈魂

《孤獨搖滾》動畫展台中開幕倒數！精緻還原「STARRY展演廳」

還沒上市就創紀錄？調查曝《GTA 6》首周預購約2.6億美元

《家庭教師》快閃店高雄登場！多面打卡主題牆重溫20年回憶

Steam遊戲藏木馬程式盜700萬元...男因為叫Uber Eats被警察抓到

《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊　網：幾十億本銷量

任天堂怪物捕捉專利再遭駁回　粉絲製作寶可夢遊戲竟成打槍關鍵

《瑪利歐賽車巡迴賽》驚傳9月停服　死敵加菲貓藉機狂酸：看吧

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《傳說對決》APL台灣再奪冠！

《傳說對決》ANK曝賽中換將原因

Sony取消光碟PS5獨立新作慘遭殃

《刀劍神域》新作遊戲結束立即刪除存檔

《毀滅戰士4》未曝光畫面流出

玩家實測RPG女角「反重力髮型」

逐玉設定集遭控侵權　角川：釐清中

任天堂怪物捕捉專利再遭打槍

《孤獨搖滾》動畫展台中開幕倒數

《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊

最新新聞

Sony取消光碟PS5獨立新作慘遭殃

《傳說對決》APL台灣再奪冠！

玩家實測RPG女角「反重力髮型」

《孤獨搖滾》動畫展台中開幕倒數

《GTA 6》首周預購約2.6億美元

《家庭教師》快閃店高雄登場

Steam遊戲藏木馬盜百萬...男叫外送被抓包

《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊

任天堂怪物捕捉專利再遭打槍

《瑪利歐賽車巡迴賽》傳9月停服

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366