《傳說對決》APL台灣再奪冠！DCG 4：2勝BAC⋯誓言「開啟大滿貫」

記者蘇晟彥／峴港報導

《傳說對決》APL 19日在峴港舉辦冠軍賽，由勝者組的DCG對上挑戰組的BAC，將在今天晚上決一死戰，決定誰是APL最強王者。但DCG手感發燙，在對局中穩穩地將BAC壓制，儘管中間遇到亂流，但最終以4 ： 2 將APL冠軍拿下，這也是連續三年由GCS賽區拿下APL冠軍，DCG將開啟屬於隊史的大滿貫旅程以及獲得20萬美金獎金（約台幣648萬）。

▼DCG再次證明自己，以極其快速的4：2碾壓BAC，奪下APL冠軍，也是隊史第一次國際賽冠軍。（圖／記者蘇晟彥攝）



DCG在今年表現亮眼，不只在賽區內將常勝軍FW擠下，拿下GCS春季賽冠軍，進入到APL賽事後也勢如破竹，幾乎沒有隊伍能夠阻擋他們前進，也是率先奪下冠軍賽門票的隊伍。在經過五場激戰後，DCG如同賽前所說「絕對不會輸給打贏過的隊伍」，以4：2的成績防止最後一把全開局發生，拿下本次APL冠軍及20萬美金獎金，同時這也是DCG第一個世界冠軍，FMVP則由Xcen拿下。

在賽後訪問時，教練Hanzo也強調，接下來才是開始，DCG會繼續努力，接下來會開啟大滿貫之路，繼續締造傳奇。在賽後訪問時，已經在越南待了42天的DCG成員也表示最想趕快回到台灣吃麗媽香香鍋跟台灣食物，而奪冠當天剛好也是射手YouLou生日，他也謙虛表示這（奪冠）已經是最好的生日禮物，而Xcen則說會把FMVP的獎金跟隊員評分，大家一起換電腦。

▼比賽當天是射手YouLun生日，隊員們也在奪冠後齊聲獻唱祝賀生日。



Game1 DCG勝

第一把的前期雙方都非常保守穩定發揮， DCG 用提米加卡芬妮的陣容不斷的農經濟，在經濟微幅超前的情況下， DCG 在中期嘗試做大膽的推線卻被 BAC 集火掉了 YAOOO、XINCHEN，掉了兩顆人頭的情況下，雖然 DCG 的經濟還是小贏1000但節奏也被放慢不少，在10分鐘的時間 DCG 將兵線帶出三路都有兵線壓力的情況下 BAC 隊員分散，此時 YAOOO、YOULUN 直接向前壓進而 YOULUN 在經濟大幅領先的情況下也將傷害打滿直接讓團戰一面倒，最終 DCG 以0換5的完美團戰拿下第一分。

Game 2：DCG 勝

第二局的 DCG 果斷選出刀鋒、葉娜，採取main角流策略，而開局兩分鐘 WEIYU 證明了main角流的可怕直接在中路切入三個人中間一套加瞬移直接帶走了古木。而中期的 DCG 也採取積極進攻的策略，在不斷突進的情況下，XCEN 也不斷的收下人頭，經濟優勢與操作對 BAC 造成極大壓力。而15分鐘的大凱局 DCG 也選擇進攻凱撒，並成功拿下後，趁著凱撒Buff的優勢 DCG 直接壓塔攻破 BAC 三座高地。遊戲時間來到20分鐘時， YAOOO 則從中左開始慢慢進攻藍區，並和 XCEN 完美搭配，直接在戰場中將傷害打滿，DCG 最後再次以一個0換5的完美團戰，拿下第二局勝利，比數來到 2：0。

Game 3：DCG 勝

第三把 DCG 選出了若伊陣，兩分鐘 DCG 就打出了野凱配合由XCEN率先拿下MARKKY的人頭，而中期的雙方都在做保守的消耗但五分鐘的魔龍池碰撞 BAC 用視野的優勢抓掉了 XINCHEN、YAOOO 將節奏順利掌握，雖然 WEIYU 用操作單殺 KIMSENSEI 但雙方的經濟和節奏還是慢慢拉開差距，雙方有來有往。而DCG 也利用若伊的技能優勢在不斷的上下路找機會想打出破口，14分鐘的時間點若伊將大招開在高地想要打一波續戰在守一波，但WEIYU帶線的位置過深直接被BAC集接包夾。BAC 逐漸掌握優勢，但XCEN決定進場反攻，並追擊到底到凱撒池開啟了第二次的會戰。後續仰賴YOULUN的爆炸輸出直接秒掉了 KIMSENSEI 和 MARKKY，而復活後的 WEIYU 也趕到戰場配合追擊將 BAC 直接團滅，DCG 趁勝追擊攻破主保，拿下第三分率先進入聽牌局，比數來到3：0。

Game4 BAC勝

第四把30秒的時間 YOULUN、YAOOO 直接進行雙人線碰撞但對於森圖爾特的的輸出戰位讓 BAC 取得優勢一分鐘拿下兩顆人頭，四分鐘的時間 YAOOO、XCEN 的進場想要打出優勢，但被 BAC 反打掉下兩顆人頭慢慢拉開差距，中期的 BAC 則利用經濟優勢不斷對 DCG 進行施壓，9分鐘的時間 BAC 在經濟差距非常大的情況下決定直接利用凱撒的推進切入高地，雖然XCEN試圖進場挽救頹勢，但 BAC 仍靠著強大的經濟優勢，壓入主堡，速攻贏下這一分扳回一城! 比數來到 4：1。

Game 5：BAC 勝

第五局開始 BAC 打了中野凱的三人聯動，直接收下 XCEN、WEIYU的人頭，在三分鐘的野區會戰 KIMSENSEI 試圖進攻帶著魔防鞋的穆加爵，但傷害不足直接被 YOULUN 擊殺，後續雙方不斷的進行人頭的對換，不過 BAC 在凱撒路的壓制讓 DCG 接連掉塔，8分鐘時雙方在中左進行一波會戰，DCG 成功打出一波一換三的團戰讓 DCG 得到了節奏和經濟的優勢，後續 DCG 試圖利用凱撒優勢推進，意圖攻破 BAC，但 ALAWIN 的馬洛斯直接跳入後排大開殺戒將 DCG 打的潰不成軍，並順勢一波反打直接將 DCG 團滅。雖然兵線的優勢讓 DCG 的成員撐到復活的機會但在經濟被拉開的情況下，但仍不敵BAC攻勢。 BAC 成功奪下第二分，比數來到 4：2。