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《孤獨搖滾》動畫展台中開幕倒數！精緻還原「STARRY展演廳」

記者楊智仁／綜合報導

眾所期待的小孤獨正式前進中台灣，【《孤獨搖滾！》動畫展】將於7/20起在台中中友百貨隆重揭幕，本次展覽以動畫核心世界觀打造，將多個經典橋段與重點場景完美還原，粉絲們不僅能一窺小孤獨的衣櫥，現場更精心打造了夢想起點的「STARRY展演廳」舞台，以及視覺衝擊感十足的「渴望被肯定的怪獸」。最後壓軸的多媒體影音室，更透過精選動畫影像與震撼的聲光效果，帶領大家再次沉浸在《孤獨搖滾！》魅力中。

▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）

【《孤獨搖滾！》動畫展】這次現場周邊商品全面提供現貨，讓大家即買即拿、不需漫長等待，除了從日本引進的展覽限定精品，如討論度爆表的「角色製冰盒」「骰子遊戲組」、超可愛的「承認欲求怪獸娃衣」及實用的「Uni-ball One原子筆」外，還有以主視覺設計的搖搖壓克力立牌與B2海報組。此外，融合了台灣在地特色的台灣限定專屬圖像周邊更是亮點，包含硬殼收納盒、角色絨毛玩偶、軋型抱枕及胸章組等。現場更設置收藏卡機，展現小孤獨各種經典顏藝角度，等著粉絲來珍藏。

▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）

觀展之餘，也別錯過場外規劃的展覽限定輕食區，推出「孤獨瑪德蓮點心組」、「搖滾迷你蘇打餅乾組」以及多款風味冷泡茶，讓粉絲一邊享用點心、一邊延續展覽氛圍。冷泡茶附贈專屬角色收藏卡，點心組內更收錄炫光收藏卡，不僅兼具美味與收藏價值，也為本次《孤獨搖滾！》動畫展增添更多值得珍藏的回憶。為維持良好的觀展品質，【《孤獨搖滾！》動畫展】將採線上預約入場制。

▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）

關鍵字：孤獨搖滾

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