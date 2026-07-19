還沒上市就創紀錄？調查曝《GTA 6》首周預購約2.6億美元

記者楊智仁／綜合報導

Rockstar Games 即將推出的《俠盜獵車手 6》（GTA 6）再度展現驚人市場號召力。市場研究公司 Newzoo 最新數據顯示，遊戲在 6 月底開放數位版預購後，全球首周預購金額約達 2.6 億美元，並預估上市首周營收可望落在 33 億至 52 億美元 之間。

根據 Newzoo 統計，《GTA 6》於 6 月 24 日 開放 PlayStation 5 與 Xbox Series X/S 數位版預購，數據指出在 6 月最後一周，美國、英國、法國、西班牙、德國與義大利等六大市場的數位預購金額約達 1.8 億美元，推估全球預購收入約為 2.6 億美元。

Newzoo 進一步預測，《GTA 6》上市首周總營收可望達到 33 億至 52 億美元，其中較為樂觀的預估約為 45 億美元，相當於售出約 5,100 萬套 遊戲。該公司表示，《GTA 6》的預購曲線預計將遵循一般大型續作的市場模式，預購約占累積總銷售量的 5.8%，意味著真正的銷售高峰仍會集中在正式上市前後。

他最後表示，即使採取最保守的估算方式，假設《GTA 6》的預購集中程度高於過去所有大型作品，其目前的表現仍已是歷史級的亮眼成績，展現出這款作品前所未見的市場潛力。