《家庭教師》快閃店高雄登場！多面打卡主題牆重溫20年回憶

記者楊智仁／綜合報導

為迎接TV動畫20周年，深受粉絲喜愛的《家庭教師HITMAN REBORN!》即將於高雄掀起快閃熱潮，「家庭教師快閃店-高雄場」將於2026年7月17日（五）至8月23日（日）在夢時代8F時代會館登場，現場規劃活動主題牆、展區介紹、滿額贈、超值禮包、限定大扭蛋等豐富內容，邀請粉絲把握暑假檔期親臨現場，感受20周年限定魅力。

展區規劃以作品世界觀與角色魅力為核心，帶領粉絲重溫《家庭教師HITMAN REBORN!》的熱血篇章。現場將規劃多個拍照打卡區，從角色氛圍、經典元素到紀念主題視覺，讓粉絲走進快閃店就能感受20周年的限定氛圍；最後一區更將使用TV動畫20周年紀念視覺，打造本次高雄場不可錯過的紀念拍照亮點。

本次快閃店集結最齊全的《家庭教師》主題商品，從全新推出的限定周邊到粉絲敲碗期待的熱賣回歸品項一次登場，打造高雄場不可錯過的收藏陣容。大空戒、盲抽全彩T-shirt、壓克力御守、盲抽3D光柵大胸章、壓克力燈座、角色壓克力立牌、透明小海報、方型吸水杯墊等多款人氣商品，不論是實用小物、角色收藏，還是最能展現粉絲身份的穿搭配件，都能在現場一次入手，滿足粉絲多元收藏需求。