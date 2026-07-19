ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam遊戲藏木馬程式盜700萬元...男因為叫Uber Eats被警察抓到

記者楊智仁／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）近日逮捕佛羅里達州一名 21 歲男子，指控他涉嫌參與一項透過惡意遊戲散布木馬程式的犯罪集團，導致約 8,000 名玩家下載受感染遊戲，至少 80 個加密貨幣錢包遭入侵，被竊走超過 22 萬美元（約新台幣 713 萬元） 的虛擬資產。

▲▼GTA。（圖／翻攝自Steam）

根據 FBI 公布的 15 頁刑事起訴書，被捕男子 Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins 負責出資購買惡意程式，並協助宣傳遭植入木馬的遊戲，將其發布到一家「知名數位遊戲發行平台」。雖然起訴書並未直接點名平台名稱，但文件內容顯示，該平台極有可能就是全球最大 PC 遊戲平台之一 Steam。

起訴書提到，多款涉案遊戲包括 BlockBlasters、Dashverse、Lunara 與 PirateFi，這些作品也曾出現在 FBI 西雅圖辦公室發布的「Steam 惡意程式調查」受害者徵詢公告中。FBI 表示，犯罪集團自 2024 年 5 月至 2026 年 2 月 期間，共發布 8 款內含惡意程式的遊戲，感染約 8,000 名玩家的電腦，並成功入侵約 80 個加密貨幣錢包，竊取至少 22 萬美元的加密貨幣。

調查指出，Wilkins 與其他成員透過 Discord、Telegram、X 及 LinkedIn 等社群平台大力宣傳這些遊戲，吸引玩家下載。此外，集團還會利用機器人鎖定持有大量加密貨幣的目標，主動發送訊息推薦下載遊戲，一旦受害者安裝遊戲，木馬程式便會竊取帳號、密碼及其他敏感資料，再進一步取得加密貨幣帳戶控制權，誘導或直接執行交易，將受害者錢包內的資產全部轉走。

FBI 最終透過比特幣交易紀錄鎖定 Wilkins 身分，調查發現，犯罪所得曾流向 Bitrefill 平台，並購買超過 150 張數位禮品卡，大多用於 Uber Eats 消費。Uber 提供的資料顯示，這些禮品卡使用紀錄對應到 Wilkins 在西佛羅里達大學的住址，以及其佛州住家。聯邦探員上週執行搜索令時，在 Wilkins 家中查扣多項電子設備，以及 3 組加密貨幣錢包助記詞。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

推薦閱讀

《家庭教師》快閃店高雄登場！多面打卡主題牆重溫20年回憶

Steam遊戲藏木馬程式盜700萬元...男因為叫Uber Eats被警察抓到

《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊　網：幾十億本銷量

任天堂怪物捕捉專利再遭駁回　粉絲製作寶可夢遊戲竟成打槍關鍵

《瑪利歐賽車巡迴賽》驚傳9月停服　死敵加菲貓藉機狂酸：看吧

玩麥塊能抵學費！美大學推「超狂招生」　網見這關認輸：太難了

加印50萬本仍被黃牛掃貨...《少年Jump》道歉航海王卡暫停贈送

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生　巴西政界挺身護玩家權益

《惡靈古堡9》傳推「蘿絲魅影」級DLC　爆料稱：為瓶頸填補空窗

《毀滅戰士4》未曝光「畫面流出」　玩家慶幸：當年沒出是對的

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

美大學推超狂玩麥塊招生！

加印50萬本仍被黃牛掃貨...《少年Jump》道歉

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生

逐玉設定集遭控侵權　角川：釐清中

《毀滅戰士4》未曝光畫面流出

《瑪利歐賽車巡迴賽》傳9月停服

《刀劍神域》新作遊戲結束立即刪除存檔

《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊

任天堂怪物捕捉專利再遭打槍

《傳說對決》ANK曝賽中換將原因

最新新聞

《家庭教師》快閃店高雄登場

Steam遊戲藏木馬盜百萬...男叫外送被抓包

《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊

任天堂怪物捕捉專利再遭打槍

《瑪利歐賽車巡迴賽》傳9月停服

美大學推超狂玩麥塊招生！

加印50萬本仍被黃牛掃貨...《少年Jump》道歉

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生

《惡靈古堡9》傳推蘿絲魅影級DLC

《毀滅戰士4》未曝光畫面流出

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366