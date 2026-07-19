Steam遊戲藏木馬程式盜700萬元...男因為叫Uber Eats被警察抓到

記者楊智仁／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）近日逮捕佛羅里達州一名 21 歲男子，指控他涉嫌參與一項透過惡意遊戲散布木馬程式的犯罪集團，導致約 8,000 名玩家下載受感染遊戲，至少 80 個加密貨幣錢包遭入侵，被竊走超過 22 萬美元（約新台幣 713 萬元） 的虛擬資產。

根據 FBI 公布的 15 頁刑事起訴書，被捕男子 Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins 負責出資購買惡意程式，並協助宣傳遭植入木馬的遊戲，將其發布到一家「知名數位遊戲發行平台」。雖然起訴書並未直接點名平台名稱，但文件內容顯示，該平台極有可能就是全球最大 PC 遊戲平台之一 Steam。

起訴書提到，多款涉案遊戲包括 BlockBlasters、Dashverse、Lunara 與 PirateFi，這些作品也曾出現在 FBI 西雅圖辦公室發布的「Steam 惡意程式調查」受害者徵詢公告中。FBI 表示，犯罪集團自 2024 年 5 月至 2026 年 2 月 期間，共發布 8 款內含惡意程式的遊戲，感染約 8,000 名玩家的電腦，並成功入侵約 80 個加密貨幣錢包，竊取至少 22 萬美元的加密貨幣。

調查指出，Wilkins 與其他成員透過 Discord、Telegram、X 及 LinkedIn 等社群平台大力宣傳這些遊戲，吸引玩家下載。此外，集團還會利用機器人鎖定持有大量加密貨幣的目標，主動發送訊息推薦下載遊戲，一旦受害者安裝遊戲，木馬程式便會竊取帳號、密碼及其他敏感資料，再進一步取得加密貨幣帳戶控制權，誘導或直接執行交易，將受害者錢包內的資產全部轉走。

FBI 最終透過比特幣交易紀錄鎖定 Wilkins 身分，調查發現，犯罪所得曾流向 Bitrefill 平台，並購買超過 150 張數位禮品卡，大多用於 Uber Eats 消費。Uber 提供的資料顯示，這些禮品卡使用紀錄對應到 Wilkins 在西佛羅里達大學的住址，以及其佛州住家。聯邦探員上週執行搜索令時，在 Wilkins 家中查扣多項電子設備，以及 3 組加密貨幣錢包助記詞。