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《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊　網：幾十億本銷量

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家森田真法近日在 X 分享一場漫畫家聚餐，曝光《週刊少年 Jump》多位傳奇漫畫家的夢幻合照插圖，引發日本網友熱烈討論，直呼是「漫畫界的復仇者聯盟」。

▼《航海王》作者約聚餐！漫畫家全明星到齊。（圖／翻攝自JUMP）▲▼航海王。（圖／翻攝自JUMP）

森田表示，這場聚餐是一年前就約好的行程，由《航海王》作者尾田榮一郎邀請，他寫到「昨天在尾田帶領下，享用了一場宛如夢境般的晚餐！」並笑稱自己吃到許多從未品嚐過的料理，「因為詞彙量太少，無法形容那些味道真的很可惜，但每一道都非常好吃，真的非常感謝！」

聚餐結束後，森田還公開了一張親手繪製的插圖，並表示「這是大家一起走去搭計程車時，那群看起來很兇的成員。」插圖中集結多位《週刊少年 Jump》的重量級漫畫家，包括《火影忍者》作者岸本齊史、《航海王》作者尾田榮一郎、《通靈王》作者武井宏之、《灌籃高手》作者井上雄彥、《電影少女》作者桂正和、《Dr.STONE 新石紀》原作稻垣理一郎、《咒術迴戰》作者芥見下下、《我的英雄學院》作者堀越耕平，以及《魯莽天使》、《不良仔與眼鏡妹》作者森田真法本人。

森田特別說明，這張插圖是以自己作品中常見的不良少年風格繪製，因此人物的站位、體型與實際情況並不相同，純屬創作演出。如此豪華的漫畫家陣容曝光後，立刻在日本社群平台掀起討論，網友紛紛留言表示「根本漫畫界的復仇者聯盟」、「這陣容太誇張了」、「全部作品加起來到底賣了幾億本」、「真正厲害的是這些人的時間居然能全部湊在一起」、「日本人大概沒有人不認識這些名字吧」。

關鍵字：航海王

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