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任天堂怪物捕捉專利再遭駁回　粉絲製作寶可夢遊戲竟成打槍關鍵

記者楊智仁／綜合報導

日本特許廳（JPO）近日駁回任天堂一項與怪物捕捉系統相關的專利申請，原因是審查官認定相關技術早已存在，其中甚至引用了一款 2013 年《寶可夢》粉絲自製遊戲 的影片作為「先前技術」證據。由於該專利與任天堂目前用於控告《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 的專利屬於同一專利家族，因此此案也引發外界關注。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢）

根據外媒取得的日本特許廳文件，任天堂於 2026 年春季提出編號 2026-019762 的專利申請，內容涵蓋以觸控操作進行怪物捕捉的遊戲系統，包括角色移動、投擲捕捉道具、召喚戰鬥怪物、指令選擇，以及在戰鬥內外捕捉場景怪物等機制。雖然這項專利並非任天堂目前起訴 Pocketpair 的直接依據，但官方表示它屬於相同的專利家族。

該專利在 2026 年 4 月首次遭到駁回後，7 月再度收到駁回通知，審查官認為專利內容缺乏「進步性」，因為相關玩法與觸控操作早已出現在其他作品中。值得注意的是，審查資料除了引用第三方遊戲外，也引用了一段 2013 年 YouTube 上傳的影片《Pokemon Generations - 3D Indie Pokemon Gameplay》，該影片展示了一款由粉絲製作的《寶可夢》遊戲，其公開時間比專利優先權日早了超過八年。

任天堂曾主張，這款粉絲遊戲涉及《寶可夢》著作權侵權，因此不應作為先前技術，然而日本特許廳並未接受這項說法，認為即使作品可能涉及侵權，也不影響影片所公開展示的技術內容，因此仍可證明任天堂欲申請專利的部分玩法，並非原創或首次提出。

關鍵字：任天堂

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