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加印50萬本仍被黃牛掃貨...《少年Jump》道歉航海王卡暫停贈送

記者楊智仁／綜合報導

日本集英社《週刊少年 Jump》編輯部於 X 發表聲明，針對第 33 期雜誌因《航海王卡牌遊戲》限定卡片引發的大規模搶購與缺貨亂象公開道歉，並宣布多項補救措施，包括推出「無附錄版」第 33 期供讀者預購，以及暫停旗下雜誌附贈《航海王》卡牌。

▼《週刊少年》附魯夫限定卡黃牛掃貨。（圖／翻攝自@jump_henshubu推特）▲▼《週刊少年》附魯夫限定卡全日本缺貨。（圖／翻攝自@jump_henshubu推特）

本次爭議起因於 7 月 13 日發售的《週刊少年 Jump》第 33 期，隨書附贈《航海王卡牌遊戲》限定魯夫宣傳卡，集英社原本已預估需求特別加印 50 萬本，但仍因大量黃牛掃貨，導致全日本各地書店與超商幾乎在開賣後立即售罄，不少漫畫讀者無法買到雜誌。

由於本期同時刊載人氣作品《青春之箱》最終回，不少粉絲希望收藏紙本紀念，卻因黃牛搶購而撲空，讓網路上湧現大量批評聲浪。此外，附錄卡片在二手交易平台上也被炒至遠高於雜誌原價，進一步助長投機買氣，甚至有書店員表示，現場出現宛如搶購的混亂景象，令人感到恐懼與困擾。

對此集英社宣布三項補救措施，首先，將透過官方 Jump Characters Store 推出不含《航海王》卡牌附錄的《週刊少年 Jump》第 33 期特別版，採預約生產方式販售，讓想收藏《青春之箱》最終回等內容的讀者仍能購買紙本。

第二，集英社決定大幅調整《航海王》卡牌附錄政策，原訂於 8 月 21 日 發售的《V Jump》10 月號附錄卡「夏洛特·普琳」將取消贈送；此外，《週刊少年 Jump》、《V Jump》與《最強 Jump》三本雜誌，也將暫停刊登《航海王卡牌遊戲》卡片附錄，直到另行通知為止以避免類似搶購事件再次發生。

最後，針對因買不到第 33 期而無法取得「Jump Ticket Rally Challenge」活動參加券的讀者，官方也宣布補償方案。《週刊少年 Jump》第 35 期將額外附上兩張可使用的活動票券，讀者可分別貼於活動報名表中使用，而活動截止日期則維持 7 月 31 日不變。

集英社最後向所有未能順利購買雜誌的讀者致歉，並表示未來將重新檢討附錄與販售方式，希望避免類似情況再次發生，讓真正喜愛作品的讀者能公平取得雜誌。

關鍵字：少年Jump

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