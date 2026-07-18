《傳說對決》APL地主隊FPL強壓ANK　4：1碾壓晉級三強

記者蘇晟彥／峴港報導

《傳說對決》APL國際賽 18日四強賽正式開戰，由GCS賽區隊伍ANK率先挑戰AOG賽區，同時也是地主隊的FPL爭奪晉級下一輪比賽的資格。經過五輪激戰，地主隊FPL夾帶著主場優勢，成功以極快節奏的4：1 擊敗ANK，成功晉級下一輪賽事，緊接著將與泰國強權BAC對決，若挑戰成功將為近年來首次站上最後冠軍舞台的越南隊伍。

▼ANK 今日狀況極度不佳，遭到地主隊 FPL 4：1壓制，最終止步在四強賽。（圖／傳說對決提供）



在第一場比賽 ANK 因為違反比賽規章，在首場讓出第一BAN，但今天FPL 魔龍路ThanhDuy手感發燙，尤其在第二場蘭鐸狂秀，抓到機會將打法比較躁進的 LITING抓掉，順利收掉比賽。而 ANK 今天狀況不佳，LiTIng表現失常，讓FPL找到多次突破口，穩穩將魔龍節奏拿下，多次以快攻拿下比賽，最終ANK僅拿下一個小分，由FPL勝利，將在稍後對上 BAC。

Game1 FPL勝

第一把開局，FPL 選擇中野凱連動對 ANK 做一個壓制但 LITING 一分半的一個 gank 直接坐進魔龍路外塔拿下射手的人頭奪下首殺，雖然後續 GUOGUY 在撤退的途中被FPL打野 gank 收下人頭但首殺奪下了不小的優勢，但在兩分鐘的一波團戰，THEKHANG、SLEEPY 的完美控場直接逆轉局勢打出一波一換三並奪得不小的優勢，中期的 ANK 也陷入逆風並被壓制在塔下被拉開了經濟，一路壓制到9分半的 FPL 已經拉開了 7K 的經濟差距並順著凱撒的壓制要結束遊戲，雖然 ANK 試圖操作防守，GUOGUY 開啟萬象試圖進場輸出，但經濟的差距讓 ANK 在團戰被完全壓制在9分50秒就被速通結束。

Game 2 FPL勝

第二把 LITING 拿出拓冥，在五分鐘的野凱連動 LITING 對凱撒路的VIT施壓並轉頭想吃凱撒，但被蹲在紅背草的 SLEEPY 擊殺，LONG 也迅速趕到並收下 SLEEPY 的人頭形成一個一換一的開局。

前期雙方的打法都十分保守，直到9分半的中路碰團，OGUU 的進場直接切到後排而 LONG 在沒有大招的情況下被輕鬆擊殺，ANK 雖然集結準備反擊，但人數優勢的 FPL 把握優勢直接壓下中塔拿下優勢，而12分鐘的凱撒爭奪雖然 ANK 抓住進場時間搶到了凱撒，但血量的劣勢讓 FPL 取得不小的團戰優勢，反打將 ANK 逼入絕境。而15分鐘的大凱局 LITING 故技重施再次進場，成功搶下凱撒，雖然藉此取得了短暫的團戰優勢，但19分鐘的第二次大凱爭奪 OGUU 又一次切入後排直接切割戰場，ANK 直接被打出0換5被 FPL 拿下第二分。比數來到 2:0

Game3 FPL勝

第三把 LITING 拿出 main 角星葵，三分鐘時雙方進行第一次的碰團，不過前期的比洛爾在團戰碰撞中幾乎無敵，FPL 直接拿下首殺人頭並不斷的掠奪野區，掌握前期優勢。LITING 接連的掉點讓 FPL 完全掌握了這把的節奏，在15分鐘的視野踩點 TAO 被抓到走位失誤被一波輸出，而 LITING 從側邊進場試圖抓住後排，但被集火輸出後率先倒下，而人數跟血量差距下 ANK 在團戰毫無優勢倒下了四人剩下 LONG 一人試圖堅守主堡，但人數的完全壓制下被一波帶走由 FPL 率先聽牌!! 比數來到 3:0

Game 4 ANK勝

第四把的開局 FPL 直接向凱撒路做壓制，血量較低的WEIT直接被壓在塔下掉了不少兵，雖然前期沒有太多的碰撞但 FPL 在節奏跟打法上較為侵略讓 ANK

陷入被動，外塔被攻破的同時經濟也被慢慢拉開。中期 THEKHANG 的一波走位失誤讓 ANK 抓到機會集火帶走拿下首殺並拿回節奏，節奏被打亂的 FPL 接連掉點經濟也被反超，而 ANK 也把握優勢不斷吃物件對 FPL 進行壓制，在取得優勢和節奏的情況下 ANK 穩穩的吃下大凱，ANK 想要順勢破掉高地直接拿下主堡，但策略並未奏效。

LITING 進場的位置與隊友隔太開 VIT 直接開大衝了出去守住了主堡也讓 TAO、LITING 掉了人頭，FPL強行守住一波，不過兵線的差距讓 FPL 無法踩出視野，ANK 穩穩吃下第二隻大凱毫無懸念的壓入主堡並拿下這一分！比數來到3:1。

Game5 FPL勝

第五把 ANK 選出霧己輔助，但開局兩分鐘的龍戰 ANK 在四等團前期被完全輾壓，FPL 直接打出0換3拉開了經濟和人頭數並拿下雙物件，ANK 陷入被動，但 FPL 不斷進行越塔給予壓力甚至拿下 GUOGUY 的人頭不斷拉開雙方的差距，7分半的時間經濟差距已經來到5.5K，在兩隊差距漸漸拉開的同時，FPL 不斷壓進高地，11分鐘的時間 VIT 直接雷魔震跳入高地配合 THANHDUY 的爆炸輸出直接壓入主堡以11:0的人頭差距將 ANK 完全比賽，以4:1的大分結束了這場比賽。