《傳說對決》APL主播賽評賽前預測！必看看點、低估英雄一次看

記者蘇晟彥／峴港報導

《傳說對決》APL國際賽最終四強賽將在18、19日開打，今年選在越南峴港舉辦，GCS主播、賽評群也來到現場用最熱血的聲音替選手轉播精彩比賽內容。按照往例，在賽前都會邀請來到比賽現場的主播、賽評進行賽前預測跟看點介紹，今年由主播Raby、嘮闆及賽評DDisk、俊杰擔綱演出，四位雖然都在DCG上給出高評價，但也都想看到ANK上演一穿三，成功問鼎冠軍的場面！

▼今年主播、賽評群為嘮闆、Raby、DDisk及俊杰。（圖／記者蘇晟彥攝）

Raby 賽前預測：DCG>ANK>BAC>FPL

Raby今年將排序給到ANK上演一穿三的戲碼，因此依照比賽邏輯順序只能是「DCG>ANK>BAC>FPL」，在冠亞賽DCG將會以4：3擊敗ANK贏下冠軍。在比賽重點上，Raby指出在魔龍射手位會是影響戰果的一大因素，像是18日ANK對上FPL時，GUOGUY跟ThanhDuy的對決就極為重要，但在前期可以關注每一隊打野位的動向，如果能在小團對拼、大物件碰撞前給出消耗，就很帶領隊伍創造風翔，更容易拿下比賽勝利

關注則選手則給到DCG的魔龍路選手YOULUN，在這次國際賽上可以看到YOULUN表現非常亮眼，在GCS冠軍賽上自己私心就覺得FMVP應該是他，這次玩到某些射手角色時，進攻之兇狠就像在打刺客位，而在這次國際賽上也有不少蛻變。而在這次特別關注的英雄給到源射身上，雖然有被削弱，但大招能在一場會戰中施放到2-3次，影響力真的很大。

而看到ANK，Raby也相信 TAO「能力越大、責任越大」，在對內以選手身上執掌教練BP，目前看下來真的玩出非常多屬於「ANK風格」的打法，也相信他一定能做到帶領ANK爬到更高的位置。

俊杰 賽前預測 ANK>DCG>BAC>FPL

初次來到國際賽播報舞台的俊杰，跟Raby一樣希望最後在冠軍賽舞台上看到GCS內戰，但更想看到的是ANK上演一穿三，最後以4：3戰勝DCG拿下冠軍。他認為DCG在明面上實力看起來一定是最強，但ANK上限非常高，尤其在打野位LITING拿到特殊、自信打野角時就會超常發揮，再搭配 TAO 特殊選角的策略，如果能將這些棋藏到最後舞台上，有高機率可以拿下DCG取得冠軍。

看到BAC，俊杰認為今年他們的表現不穩定，往年操作猛如虎的 KIMSENSEI 跟 MARKKY今年明顯操作下滑，被其他隊伍當成破口在打，明顯看得出來宰制力已經不如以往。而DCG Xcen對於整體節奏、地圖掌控還有兵線拿捏都非常到位，可以看到很多偷掉主堡、CALL隊友偷塔的Call，在這次國際賽表現亮眼。

針對在國際賽被低估或是認為可以多登場的英雄，俊杰給到維羅身上，當牛魔王、古木這種控制型輔助進到Ban位時，維羅這種又坦、有打控制還有兩條命的英雄，就成為影響戰局的關鍵；最後針對ANK賽中換教練，他也認為隊伍臨陣換教練絕對是內部討論過後的決定，TAO 接下 BP 任務並帶領隊伍進到四強，足以證明他有能力承擔這份責任。



DDisk 賽前預測：DCG>FPL>ANK>BAC（評估實力應該是ANK>BAC，但依照賽制這個狀況不會發生）

DDisk 在這次賽前預測把冠軍給到DCG身上，但他認為還是會由FPL前進到最後決賽舞台，給到DCG身上的理由非常簡單，這次的八角雷達圖攤開，可以看到DCG就像2022年宰制整個賽場的TLN，各方向數據都非常可怕，而且DCG在近期的比賽都贏的非常快，12分鐘魔龍推進的解法目前沒有隊伍能解。

FPL 中路 SLEEPY在整個賽事的表現也讓他印象深刻，DDisk認為《傳說》仍然是一個中路遊戲，只要表現出色還是能影響到整個賽局關鍵。而DDisk也指出，ANK目前最大的問題還是在LITING的操作上下限，但有時候太過自信並不是一件好事，ANK 如果想順利晉級，就必須創造出讓LITING整個遊戲好玩的環境，才能讓進擊變得更輕鬆。

也因此，這次Meta就是誰打野強誰就贏比賽，誰能玩自幹角打出優勢，哪隻隊伍就能走到更遠，他也點出這次閃電狼就是這個因素，提早在前面的賽事就出局。

在被低估的英雄上，DDisk給到森圖爾特上，現在的隊伍都認為選出森圖爾特就是讓他自己扛到死，但他認為在前期3v3的團戰森圖爾特十分強勢，就算是搭上令月、愛麗絲比較低輸出的小團戰，靠著森圖爾特也能輕鬆取勝，如果有隊伍能運用這個優勢，讓森圖爾特快速貫穿比較，就能拿下勝利。

嘮闆 賽前預測：DCG>FPL>ANK>BAC（評估實力應該是ANK>BAC，但依照賽制這個狀況不會發生）

嘮闆在預測上，給出DCG、FPL會走到最後舞台的答案，雖然私心希望看到GCS內戰，但有跟選手聊過，知道近期DCG到峴港後的團練不太理想，最後應該會跟FPL站到戰歌響起，以4：3拿下勝利。在比賽看點上，嘮闆也指出射手在這個版本十分重要，DCG的YOULUN在資源拿捏很到位，很會打「低風險高報酬」到會戰，非常適合這個版本，也希望最後賽事能由YOULUN拿下FMVP。

ANK上他則是關注 WEIT 這位從完全新的素人，從城市賽直接跳過職業選手的練習階段，幫助ANK闖進APL的四強賽，但也點出 WEIT 目前比較缺乏自信，因此在對陣FPL前一定要將自己的信心提升，也期盼他在這次賽事會有更亮眼的表現。

而這次被低估的英雄給到卡瑞茲上，在這次瑞士輪看到不少軟輔慢慢出現，尤其在爭取物件後能做多少事，是強弱隊的最大區別，也因此DCG 魔龍貫穿的套路給予其他隊伍很大威脅，因此認為在爭奪物件上如果能讓卡瑞茲創造更大價值，有可能在尾盤的5、6場就會登場。

最後看到ANK，會擔心在明天他們要先接連挑戰 2隻隊伍，自己觀察 TAO 在5、6盤過後腦力會燒盡，整個隊伍表現就會下滑，所以對上FPL一定要前面就抓穩優勢，才能順利晉級與DCG在最後舞台見面。