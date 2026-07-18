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《傳說對決》DCG挑戰大滿貫之年！決賽前遇亂流「全隊感冒」

記者蘇晟彥／峴港報導

《傳說對決》APL世界賽在越南峴港舉辦最後的四強賽，DCG早早鎖下冠軍門票，將以勝利者之姿等待隊伍挑戰，而今年可為DCG大豐收之年，在賽區內搶下GCS冠軍後，進入到國際賽舞台也展現霸主實力，尤其是「12分鐘快攻」戰術至今鮮少隊伍能夠破解，但來到峴港後隊伍狀況遇上亂流，隊伍集體遇上感冒，導致團練的成績不盡理想，但團隊表示會儘速協助選手找回狀態，最終希望能在總決賽舞台遇到GCS賽區兄弟ANK，並奪下冠軍讓DCG有機會能挑戰今年的大滿貫。

▼DCG在首次挑戰GCS冠軍後，進入到APL賽場上所相匹敵，成為第一個拿下冠軍賽門票的隊伍。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決,APL,DCG,ANK 。（圖／記者蘇晟彥攝）

DCG在今年可謂是大黑馬年，在賽區先是將賽區內的常勝冠軍FW擊墜，進入到APL賽事後，又以王者之姿，在循環賽事中先後擊敗SPG、FS及BAC，且都是以乾淨俐落的分數拿下勝利，率先搶下19日總決賽的門票，其中DCG在這次賽事表現極為穩定，讓不少人想起2022年TLN的宰制力，尤其DCG「12分鐘魔龍戰術」屢屢奏效，總是以非常快節奏的速度拿下比賽勝利，至今不少隊伍都無法破解，成為這次APL奪冠熱門，若成功奪冠，將踏上挑戰大滿貫之年的旅程。

面對第一次的國際賽事，隊員們既緊張又興奮，Xcen說，「這次的過程比想像突然，覺得不可思議」，雖然大家都沒有預期在第一次就晉級到現在的高度，但大家都抱持著平常心，會專心面對接下來的賽事。

但《傳說對決》國際賽的賽事一向都會持續一個月，在進入到四強賽後，隊伍都從胡志明市轉移到峴港的最後舞台，DCG雖然率先搶下門票，但來到峴港後隊伍也出現亂流，在經歷賽前拍攝等行程後，隊員集體感冒，因此讓這週的團練機會變很少，跟對手訓練也出現不少小狀況。不過教練Hanzo則強調，目前已經找到隊伍的問題，已經迅速調整，針對弱點再去改善。

在接下來的三隻隊伍中，每一隊都有可能成為冠軍賽的對手，但隊員們信心滿滿說，「對誰我們都有信心」，若要說真的比較怕的隊伍則是ANK跟FPL，因為這兩隻隊伍在整個國際賽的賽事中還沒有碰上，不確定他們會拿出怎樣的打法，Hanzo也特別點出比較懼怕TAO掏出的特殊選角，會擔心沒有防範到這些非主流的打法。

▼DCG整隊到了峴港後全員感冒，但現在已經迅速調整狀況。

▲▼ 傳說對決,APL,DCG,ANK 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，DCG的教練Hanzo其實在上一屆是以選手身份待在ANK，同樣也是拿下第四名的佳績，這次則是以教練的身份，帶領DCG率先闖入四強，讓不少粉絲笑稱「土地公還在發威！」。但對於身份上的轉變，他則認爲選手跟教練各有各自累的地方，但這次帶著DCG的過程，可以清楚他們的實力是有機會問鼎冠軍，現實也是他們率先搶下門票，但這次率先拿下冠軍賽的門票跟往年不同，往年會有「體力」上的優勢，今年只剩下選邊的優勢，但Hanzo也相信今年DCG整體的實力太穩定了，因此奪冠的機會還是非常大。

而面對往日的隊友，Hanzo也希望能在最後舞台與他們會師，上演GCS內戰的戲碼，他也透露自己私下也有跟 TAO 小小交流一下，但到後面賽程比較緊湊的狀況下，就沒有時間顧慮到其他隊伍的狀況。

關鍵字：傳說對決DCGAPL

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