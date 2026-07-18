《傳說對決》ANK曝「賽中換教練」原因：選手生涯短不該被錯誤理解影響

記者蘇晟彥／峴港報導

《傳說對決》2026 APL國際賽最終四強在越南峴港會師，將在 18、19日兩天激戰，GCS代表DCG已經搶先拿下冠軍賽門票，而暫居第四ANK則必須上演「一穿三」，連續擊敗來自越南賽區FPL和泰國賽區BAC，才能在19日決賽舞台與DCG正面交鋒。按照慣例，在賽前ANK也接受媒體採訪，談起近幾年來首次「賽中換教練」，現任教練Alan也坦言，其實管理層跟選手都有認真討論，但在認為「選手生涯短暫，應該讓他們有更強自主權，不該被教練的錯誤理解影響，靠他們的自律就能好好發揮自己的價值」，在多次與教練溝通上有落差後才有此決定，而隊員也表示希望觀眾能多多支持他們，並自豪說「已經準備好了，我們想拿下冠軍！」

▼ANK在幾乎隊員重新換血的狀況下，第二次打入APL國際賽四強，想要取得冠軍就得在後續幾天上演「一穿三」劇本。（圖／記者蘇晟彥攝）



ANK在這次APL國際賽賽中與教練 Arby 停止合作關係，交給輔助位選手 TAO 直接在賽場上進行BP，而作為戰隊老闆的Alan則成為代理教練，在賽前負責安撫隊員情緒，針對此事，Alan則說，其實在去年的比賽中，Hanzo就以選手的身份進行BP，這次因為賽程緊湊、版本變化快，在瑞士輪多次發生溝通沒有到位的狀況，Alan說，其實ANK的選手非常自律，只要討論好一個規範、休息時間，就算管理層不督促，也能把自己的事情做好，反而認為「沒有了教練，選手的表現更加成熟」，Alan也認為，「選手的生涯很短暫，不能因為教練對於版本的錯誤理解，讓國際賽成績受到影響」，最後才有了賽中，也是近幾年來首例在比賽中間換掉教練的選擇。

換掉了教練，這個BP的責任也來到 TAO 身上，他則認為，以選手的身份來看，他對所有隊員都非常有信心，但作為一個教練的角度，則是會因為比賽結果影響到自己，如果比賽結果一直輸的時候，他也會檢討自己「是不是這樣的選擇不好」，不過在這中間，他有時也會跟前隊員，同時也是現在DCG的教練「討教」一下，但畢竟現在屬於競爭階段，太多細節的內容反倒不方便多討論。

作為這次被一致公認整個ANK的「勝負關鍵」的選手LITING，賽中多次亮眼表現讓不少觀眾、主播賽評們都驚艷，他也坦承接下來最怕的還是會遇到DCG，不過現在說什麼都是白費，必須要繼續往上挑戰才有機會遇到，因此現在都抱持著平常心，也會繼續努力，努力替自己也替團隊拼一個冠軍獎盃。此外，其他團員也表示，目前最大的敵人是自己，來到峴港後其實隊伍出現一些身體上的狀況，但已經調整好，會在接下來的賽事好好表現。

最後，而這一路走來比較顛頗的ANK，在採訪中選手也吐露，已經前進到四強，用名次證明自己的實力了，希望在接下來的賽事中，觀眾也可以多多支持他們。

ANK將在 18日下午一點（台灣時間）率先對上FPL，若取勝將繼續挑戰BAC，兩場勝利後才能在19號與DCG正面交鋒，挑戰首次「GCS內戰爭霸賽」。

▼ANK成員希望在接下來的賽事，觀眾可以替他們喝彩，讓他們更有自信挑戰冠軍頭銜。