《逐玉》設定集遭控侵權！台灣角川：有獲授權、釐清中

▲《逐玉 戲劇設定集》是在上月於台灣各大通路發售，是由台灣角川攜手愛奇藝推出，詳細解說經典場景的實景圖、服裝概念解析、兵器道具設定等，邀請粉絲走入幕後。（圖／台灣角川）

記者黃肇祥／台北報導

改編自晉江文學城同名小說、紅遍全球的現象級電視劇《逐玉》，影集播出後廣受觀眾喜愛，近日台灣角川更推出《逐玉 戲劇設定集》，完整公開了曾慶傑導演的幕後美術設定，吸引諸多粉絲搶購。然而，晉江文學城卻在最新一篇發文指出，相關衍生出版物並未獲得授權。對此台灣角川向《ETtoday 新聞雲》表示，有獲得愛奇藝正版授權，相關情況正在了解與釐清。

晉江文學城於官方微博表示，無論是作者還是公司都未授權戲劇設定集、影集設定集、典藏畫冊、典藏設定集、設定集禮盒等任何圖文出版物，任何單位與個人未經許可，擅自印製、銷售或流通，無論是中國境內還是海外，均屬於侵犯作者著作權的行為，後續將採取法律行動，並請讀者、消費者謹慎購買，避免權益受損。

▲晉江文學城聲明，未授權任何逐玉圖文出版物 。（圖／翻攝微博）



面對版權質疑，台灣角川表示相關版權都是與愛奇藝合法授權，正在積極了解問題，完整聲明如下「《逐玉 戲劇設定集》使用之劇照文字等素材為與版權方愛奇藝聯合製作繁體中文出版品，相關貼文狀況，我們已經在了解與釐清。」

《逐玉》劇裡、劇外話題熱度超高

根據《網路溫度計DailyView》統計，《逐玉》播出之後帶來相當驚人的網路聲量，是台灣 2026 上半年討論度最高的陸劇，且網路聲量足足是第二名的 20 倍之多。《逐玉》更不只僅限於影集、小說，更在台灣舉辦授權快閃店，還預計要在 8 月 15 日於深圳展開官方演唱會，且票價高達 8,000 元，引發討論熱潮。