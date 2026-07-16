漫畫家憶《Jump》連載　身體不舒服無法休刊：人氣第二也不行

記者楊智仁／綜合報導

以《開花天使》（花さか天使テンテンくん）聞名的日本漫畫家 小栗かずまた，日前在 X 分享近 30 年前於《週刊少年 Jump》連載期間的親身經歷，透露自己當年因健康惡化向編輯部申請休刊，卻遭到拒絕，引發不少網友討論。

《開花天使》於 1997 年至 2000 年間在《週刊少年 Jump》連載，是小栗かずまた的首部連載作品，也是其代表作。故事以天使「天天」與小學生櫻秀行為主角，透過搞笑劇情描寫發掘天賦的主題，之後也曾改編為電視動畫。小栗回憶，當時自己因身體狀況惡化，甚至出現眼皮不停抽搐的症狀，因此向責任編輯提出希望休刊，但最終並未獲准。他表示，編輯當時對他說「如果作品人氣再高一點，或許就能休刊。」

為了爭取休息機會，小栗拚命完成後續內容，沒想到《開花天使》在《週刊少年 Jump》的讀者人氣投票中，一度衝上僅次於《航海王》的第 2 名。然而，即使獲得如此亮眼的成績，編輯部依然沒有同意他休刊。小栗最後感嘆，這就是「90 年代末《週刊少年 Jump》漫畫家的真實寫照」，藉由分享自己的經歷，讓外界看見當年《Jump》高強度連載制度下，漫畫家所承受的巨大工作壓力。