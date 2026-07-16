ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

漫畫家憶《Jump》連載　身體不舒服無法休刊：人氣第二也不行

記者楊智仁／綜合報導

以《開花天使》（花さか天使テンテンくん）聞名的日本漫畫家 小栗かずまた，日前在 X 分享近 30 年前於《週刊少年 Jump》連載期間的親身經歷，透露自己當年因健康惡化向編輯部申請休刊，卻遭到拒絕，引發不少網友討論。

▲▼JUMP。（圖／翻攝自JUMP）

《開花天使》於 1997 年至 2000 年間在《週刊少年 Jump》連載，是小栗かずまた的首部連載作品，也是其代表作。故事以天使「天天」與小學生櫻秀行為主角，透過搞笑劇情描寫發掘天賦的主題，之後也曾改編為電視動畫。小栗回憶，當時自己因身體狀況惡化，甚至出現眼皮不停抽搐的症狀，因此向責任編輯提出希望休刊，但最終並未獲准。他表示，編輯當時對他說「如果作品人氣再高一點，或許就能休刊。」

為了爭取休息機會，小栗拚命完成後續內容，沒想到《開花天使》在《週刊少年 Jump》的讀者人氣投票中，一度衝上僅次於《航海王》的第 2 名。然而，即使獲得如此亮眼的成績，編輯部依然沒有同意他休刊。小栗最後感嘆，這就是「90 年代末《週刊少年 Jump》漫畫家的真實寫照」，藉由分享自己的經歷，讓外界看見當年《Jump》高強度連載制度下，漫畫家所承受的巨大工作壓力。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

推薦閱讀

《黃泉使者》漫博入口！「鬼滅、芙莉蓮」集結　木棉花攤位一次看

Sony申請新電子散熱技術專利　兩種擺放方式外界聯想PS6

漫畫家憶《Jump》連載　身體不舒服無法休刊：人氣第二也不行

Sony PS 會員 7 月遊戲送《浪人崛起》！玩家嗨：訂閱回本了

對付黃牛《寶可夢卡牌》導入身分驗證　抽選販售用My Number卡

30年前Sega及時救命！黃仁勳訪日謝恩情：NVIDIA差點倒閉

《GTA Online》迎「科茨中心搶劫」最終版　網驚：滿滿致敬彩蛋

日調查「100%線上遊戲公司」都用AI　最常用工具、應用工作曝光

買前先測！《鬼武者：劍之道》免費測配備　「隱藏載法」曝光

索尼「淘汰光碟」風波持續擴大　惹全球怒墨西哥議員開槍告壟斷

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

索尼「淘汰光碟」風波持續擴大

《刺客教條》熱賣仍被裁員...員工崩潰

30年前Sega及時救命！黃仁勳謝恩情

《刀劍神域》新作遊戲結束立即刪除存檔

Xbox大裁員重創《毀滅戰士》開發商

漫畫家憶《Jump》連載、身體不舒服無法休刊

《寶可夢GO》10週年美圖藏彩蛋

《無職轉生》作者親回：會無視黑粉言論

《鬼武者：劍之道》免費測配備

《黃泉使者》漫博入口！木棉花攤位一次看

最新新聞

《黃泉使者》漫博入口！木棉花攤位一次看

Sony申請新電子散熱技術專利

漫畫家憶《Jump》連載、身體不舒服無法休刊

Sony PS 會員七月送《浪人崛起》

對付黃牛《寶可夢卡牌》導入身分驗證

30年前Sega及時救命！黃仁勳謝恩情

《GTA Online》迎科茨搶劫最終版

日調查「100%線上遊戲公司」都用AI

《鬼武者：劍之道》免費測配備

索尼「淘汰光碟」風波持續擴大

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366