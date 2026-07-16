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Sony PS 會員 7 月遊戲送《浪人崛起》！玩家嗨：訂閱回本了

▲▼ 浪人崛起 。（圖／SIET提供）

▲浪人崛起最初是 Sony PS5 的限時獨佔遊戲，目前 PC 平台也能玩到。（圖／SIET提供）

記者黃肇祥／綜合報導

Sony 今日公布 PlayStation Plus 在七月份的遊戲陣容，本家大作《浪人崛起》上市才兩年時間，如今正式收錄其中！只要有付費會員都可以直接遊玩、無需額外付費。名單一出，讓許多玩家大嗨「過去一年的會員訂閱都回本了」、「浪人崛起這麼快的嗎」。

根據 Sony 官方公告，台灣七月份會員遊戲目錄內容如下：

「升級」、「高級」均適用：《浪人崛起》 (PS5)、《Firefighting Simulator: Ignite 》 (PS5)、《阿凡達: 潘朵拉邊境 》 (PS5)、《垂死之光》（PS4）、《Snow Bros. Wonderland》 (PS4 / PS5)
僅限「高級」會員的 Classic 內容：《Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy》 (PS4 / PS5)、《Indigo Prophecy》 (PS4 / PS5)

本次最受矚目的正是《浪人崛起》 ，是由光榮特庫摩旗下的 Team Ninja 小組開發，戰鬥手感承襲至《仁王》系列，打擊感絕佳且多種戰鬥流派，獲得許多玩家高度評價，甚至有不少人認為《浪人崛起》的評分被低估了。另外還有玩家推薦《垂死之光》，主打末日生存遊戲，玩家需要收集資源、打造武器來面對成群的感染者，是 PS4 時期的名作，在 PS5 版本有提供 60fps 的畫質強化。

Sony 釋出好康，但實體派玩家仍在氣頭上

儘管 Sony 本月 PlayStation Plus 會員釋出好康，但許多玩家卻不埋單。尤其是 Sony 日前宣布，將在 2028 年 1 月起停產 PlayStation 實體光碟，加上關閉 PlayStation 3 與 PlayStation Vita 數位商店，引發諸多實體派玩家不滿，但面對排山倒海的負面留言，Sony 官方始終未正式給出回應，因此在這個月公開 PlayStation Plus 遊戲陣容的貼文下，依舊有大量玩家展開嘲諷甚至揚言抵制。

→PS 遊戲光碟走入歷史！Sony 證實 2028 年起全面停產
→Sony 將停產實體遊戲光碟　小島秀夫發聲：讓人恐懼

 

關鍵字：sonyps5psplusplaystationplsups遊戲浪人崛起

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