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Sony申請新電子散熱技術專利　兩種擺放方式外界聯想PS6

記者楊智仁／綜合報導

Sony Interactive Entertainment（SIE）近日申請一項全新的電子裝置散熱技術專利，引起外界關注。由於公開文件中的示意圖使用了疑似 PS5 的主機外型，加上專利內容著重於提升遊戲主機散熱效率，部分海外媒體推測，這項技術未來有望應用在下一代 PlayStation 主機也就是 PS6。

▲▼PS5 Pro。（圖／翻攝自SONY官網）

根據美國 2026 年 6 月公開的專利文件，這項名為「ELECTRONIC DEVICE」的技術，主要目的是提升可水平或垂直擺放電子設備的散熱效率。專利內容針對熱導管設計進行改良，藉由優化冷媒循環與蒸發方式，降低裝置因擺放方向不同而造成散熱效能下降的問題。

文件指出，新設計的熱導管延長後可作為類似儲液槽的結構，即使主機採垂直放置，也能維持高效率的冷媒蒸發循環，提升散熱表現。此外，專利也規劃讓熱導管與各零組件保留足夠空間，在將晶片熱能傳導至散熱系統時，可降低元件受熱損壞的風險。公開圖示中則以疑似 PS5 的裝置示範水平與垂直兩種擺放方式，因此引發外界聯想到未來 PlayStation 主機的設計。

值得注意的是，這並非 SIE 近期唯一與主機硬體相關的專利。外媒指出，Sony 幾個月前也曾申請一項防塵技術專利，希望透過在散熱孔加入防塵牆設計，減少灰塵附著在散熱鰭片與電源模組上，進一步維持散熱效率並延長硬體壽命。

關鍵字：Sony

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