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《黃泉使者》漫博入口！「鬼滅、芙莉蓮」集結　木棉花攤位一次看

記者楊智仁／綜合報導

2026台北漫畫博覽會即將於7月23日至7月27日在台北世貿一館盛大登場，動畫代理商木棉花今年集結新番話題作、長青人氣作品與劇場版焦點內容，帶來展場限定回饋、超值六大福袋、首賣新品、精選商品與熱門電影資訊，要讓所有粉絲在暑假最盛大的動漫活動中一次滿載而歸。

▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）

木棉花攤位入口處以《黃泉使者》為主題發想，整體採用深色木質結構與和風格窗，營造出如同穿越古宅廊門的神祕氛圍。入口上方以大型作品招牌醒目標示「黃泉使者」，右上角搭配MUSE木棉花識別與投射燈，讓展區在遠處就能成為粉絲鎖定的視覺焦點。

兩側大型角色掛旗以尤爾、阿薩等主要角色分列呈現，搭配紅色底圖與暗色木框，形成對稱而充滿張力的迎賓畫面。地面中央另以紅色左右大人的玉珮標記延伸視覺動線，讓粉絲從踏進入口的第一刻，就像走進作品中現世與黃泉交會的場域。這次入口不只是攤位門面，更是粉絲拍照打卡與進入木棉花漫博攻略前的第一個重點場景。

▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）

每年一開場就成為粉絲攻略重點的木棉花福袋，今年以六款人氣作品組成。福袋均搭配作品限定超級大紙袋，並依作品特色設計萬用絨毯、全彩抱枕、藍牙耳機、夜燈藍牙音箱、A3海報組或炫彩大胸章等內容，兼具實用度與收藏性。以下依福袋特刊資料整理重點，尺寸與圖案樣式以實際商品為主。

作為本屆形象入口主打作品，《黃泉使者》福袋以大面積布品與角色收藏為核心。萬用絨毯可作為居家追番、辦公午休或展場戰利品展示的實用單品；全彩抱枕(50×50)則將角色視覺放大成適合沙發、床邊擺設的收藏品。炫彩大胸章組以兩入配置讓尤爾與阿薩等角色能一起陪伴粉絲，超級大紙袋則能直接成為漫博採買時最有存在感的收納袋。《進擊的巨人》福袋以壯闊視覺與兵團精神為重點，透過A3海報組一次收藏多張精彩畫面，搭配萬用絨毯與炫彩大胸章，從牆面展示、日常使用到隨身裝飾都能重現作品的熱血記憶。

▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋以千束、瀧奈的清爽亮麗視覺為主軸，萬用絨毯與30×50全彩抱枕皆適合居家療癒陪伴，炫彩大胸章兩入組則能讓兩位角色以成對方式收藏，是想一次補齊實用布品與角色小物的粉絲首選。《葬送的芙莉蓮》福袋把療癒光影與實用音樂功能結合，夜燈藍牙音箱具備溫暖黃光效果，插電即可磁吸充電，擺在書桌或床邊都能營造像魔法旅程般的陪伴感。大造型抱枕以角色特色呈現柔和視覺，搭配超級大紙袋，讓粉絲在展場就能一次帶走兼具實用與氛圍感的組合。

▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）

《戀上換裝娃娃》福袋以海夢的甜美視覺與實用3C周邊組合為賣點。大造型抱枕適合抱睡與房間佈置，頭戴式藍牙耳機則把角色元素融入日常聽音樂、追劇與通勤使用，讓粉絲不只收藏角色，也能把作品風格帶進生活。《膽大黨》福袋以作品活潑又帶點衝擊感的能量做設計，大造型抱枕以造型的方式呈現高速婆婆的圖像，頭戴式藍牙耳機呈現出二邊不同的高速婆婆，兼具收藏存在感與日常使用度。

▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）

本屆新品橫跨多作品與多品類，《葬送的芙莉蓮》造型項鍊、30cm壓克力立牌與刺繡口袋T-Shirt，到《膽大黨》絨毛伸縮鑰匙圈、玩偶吊飾、造型抱枕，皆以作品代表元素轉化為可使用、可展示、可收藏的展場新品。喜愛經典與熱血作品的粉絲，也能在《JOJO的奇妙冒險》中找到紅寶石項鍊、水洗牛皮收納袋與zx魔鬼氈角色T-shirt；《HUNTER×HUNTER 獵人》則以大壓克力鑰匙圈、三合一造型抱枕毯(大天使的氣息) 和盲抽壓克力色紙，讓念能力與貪婪之島的收藏趣味回到粉絲身邊。

▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）

《春夏秋冬代行者》帶來春、冬武器裝飾鑰匙圈、嘟嘟馬克杯、與盲抽炫彩大胸章(全８款)；《家庭教師HITMAN REBORN!》則有大空戒、風紀臂章與盲抽商品，讓經典作品以全新商品陣容回歸漫博現場。《鬼滅之刃》九柱海報收藏冊、絨毛磁吸手機支架及壓克力書擋，延續劇場版無限城篇的熱度；《暗殺教室》大壓克力擺飾、16cm絨毛玩偶與透明小海報，讓殺老師陪伴在你的日常生活中。

本次展會的重點作品之一《黃泉使者》，在商品規劃上兼具角色收藏與日常實用。角色壓克力立牌推出尤爾與阿薩兩款，搭配壓克力造型胸章、布面滑鼠墊、1,000片直向拼圖及拍立得風明信片組，讓粉絲能從桌面佈置到收藏展示都擁有作品陪伴。

▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）▲▼木棉花動漫節。（圖／廠商提供）

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