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30年前Sega及時救命！黃仁勳訪日謝恩情：NVIDIA差點倒閉

記者楊智仁／綜合報導

NVIDIA 執行長黃仁勳近日造訪日本東京，與 Sega 現任及前任高層一同現身遊樂場，紀念雙方長達近 30 年的重要合作關係。黃仁勳更在活動中公開表示，若不是 Sega 當年的一筆投資 NVIDIA 很可能早已倒閉，「沒有 Sega 就沒有今天的 NVIDIA。」

▼30年前Sega及時救命！黃仁勳謝恩情。（圖／翻攝自Reuters） ▲▼Nvidia。（圖／翻攝自Reuters）

黃仁勳回憶 1995 年的 NVIDIA 正陷入創業以來最大的危機，公司不僅選錯技術方向，當時微軟宣布 DirectX 不支援其圖形技術，加上競標 Sega Dreamcast 主機晶片失敗，公司一度瀕臨倒閉。他表示，「如果沒有 Sega，以及當時的社長入對 NVIDIA 的幫助，今天就不會有 NVIDIA，當年我們幾乎撐不下去，如今卻成為全球市值最高的企業之一，這是當時無法想像的事。」

雖然 NVIDIA 最終未能拿下 Dreamcast 處理器訂單，但時任 Sega 社長仍決定向這家新創公司投資 500 萬美元，這筆資金成功協助 NVIDIA 度過難關，之後公司陸續推出 GeForce 256 顯示晶片，並取得微軟 Xbox 主機晶片合作機會，奠定日後在 GPU 市場的領導地位。據報導 Sega 後來將持有的 NVIDIA 股份出售，獲利約 1,500 萬美元。

黃仁勳也向 Sega 表達感謝，表示希望所有 Sega 員工都能為這段合作歷史感到驕傲，「這段從當年延續至今的合作關係，真的非常美好。」

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