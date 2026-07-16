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對付黃牛《寶可夢卡牌》導入身分驗證　抽選販售用My Number卡

記者楊智仁／綜合報導

為了因應寶可夢卡牌長期以來的黃牛、轉售問題，日本《寶可夢卡牌遊戲》官方宣布，將正式導入以 My Number（日本個人編號卡） 為基礎的身分驗證機制，並透過日本數位廳提供的「數位認證 App」進行驗證，預計自 2026 年 8 月 起率先應用於官方抽選販售。

▼對付黃牛《寶可夢卡牌》導入身分驗證。（圖／達志影像／美聯社）▲▼寶可夢卡牌,神奇寶貝,Pokémon。（圖／達志影像／美聯社）

官方於 13 日更新公告表示，為了讓所有消費者都能獲得公平的購買機會，並提供更安全、安心的服務，目前正積極準備導入使用 My Number 卡的身分認證系統，驗證時將採用日本數位廳推出的「數位認證 App」。官方表示，日本官方商城 「Pokémon Center Online」將從 8 月開始，針對部分商品的抽選販售導入身分驗證功能，由於系統上線初期可能因大量用戶同時使用而造成壅塞，因此建議玩家提前完成相關設定，以免影響抽選資格。

根據說明，「數位認證 App」是日本數位廳提供的官方應用程式，可利用 My Number 卡安全地完成身分驗證與電子簽章。官方也列出兩項事前準備，包括先在欲進行驗證的智慧型手機下載該 App，並完成首次使用註冊，網站同時提供下載 QR Code 方便玩家操作。

此外，官方指出，未來「數位認證 App」將整合至數位廳預計推出的 「My Number App」，待整合完成後，玩家將改用新版 App 進行身分驗證，官方屆時也會另行公告相關細節。

關鍵字：寶可夢

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