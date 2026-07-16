日調查「100%線上遊戲公司」都用AI　最常用工具、應用工作曝光

記者楊智仁／綜合報導

日本線上遊戲協會（Japan Online Game Association，JOGA）近日公布《2026 線上遊戲市場調查報告》，指出受訪的日本線上遊戲開發公司中，100% 都已導入生成式 AI 工具，顯示 AI 已成為遊戲開發流程中的重要技術之一。

▼日調查「100%線上遊戲公司」都用AI。（圖／翻攝自官網）

JOGA 自 2004 年起持續針對日本線上遊戲產業進行調查，今年發布第 22 份年度報告，報告所稱的「線上遊戲」，是指透過網路遊玩的作品，不論平台為何；並不包含一般主機、PC 單機遊戲，也不包含無法連線的離線手機遊戲。在所有受訪企業中，Google Gemini 是目前最常使用的生成式 AI 工具使用率高達 94%，其次為 Claude（84%） 與 GitHub Copilot（76%）。至於 AI 最常被應用的工作，則包括分析玩家偏好、預測玩家行為等資料分析相關業務。

除了調查開發商之外，JOGA 也訪問了遊玩線上遊戲的玩家，了解他們對生成式 AI 的看法，調查顯示，不少玩家擔憂未來可能出現更多侵犯著作權的 AI 作品，也有人認為如果大量依賴 AI，未來遊戲內容可能變得越來越相似，缺乏創新。

雖然這份報告僅聚焦日本線上遊戲市場，但生成式 AI 在整體遊戲產業的普及程度也持續提升。今年 4 月，Google Cloud 遊戲全球總監 Jack Buser 曾表示，目前幾乎所有大型遊戲工作室都已在開發流程中使用 AI，只是並非所有公司都願意公開承認。