Xbox大裁員重創《毀滅戰士》開發商　製作人怒批：遊戲業經營出問題

記者楊智仁／綜合報導

微軟日前展開新一波 Xbox 組織重整與裁員，其中《毀滅戰士》系列開發商 id Software 也受到不小衝擊。儘管官方表示工作室仍保有足夠規模，能持續開發過往水準的作品，但不少遭裁撤員工與現職開發者並不認同，甚至公開批評大型遊戲公司的經營模式已經出了問題。

▼Xbox大裁員重創《毀滅戰士》開發商。（圖／翻攝自Steam）

曾參與推動 id Software 工會化的製作人 Andrew Willis，近日在 LinkedIn 發文直言，現在的遊戲產業唯有更多由開發者自行擁有的工作室崛起，才能真正改善現況。他表示「我們必須從過去的錯誤中學習，以更健康的財務方式經營，建立可持續發展的環境。成長應該是成功的結果，而不是唯一目標。」

Willis 此番言論，也被認為是在回應 Xbox 執行長 Asha Sharma 日前提到的「2027 年將重返成長」策略，該聲明同時也宣布，Xbox 將於 2027 年前再裁撤約 1,600 名員工。對此 Willis 並不買單，他批評大型發行商與市場壟斷者已證明自己是糟糕的經營者與財務管理者，「如果真正創造價值的人能擁有自己的成果，事情才會朝好的方向發展。」

他進一步指出，目前遊戲產業的運作方式已經偏離創作初衷，企業只想盡可能榨取多年累積的品牌價值與玩家信任，而不在乎長期發展所帶來的負面影響。他更批評「掌控這些公司的許多高層，多半從未開發過遊戲，甚至根本不玩遊戲，因此無法真正理解自己管理的是什麼產業。」