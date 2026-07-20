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地圖輪廓曝光？《GTA6》粉絲當柯南　爆新畫藏「罪惡都市」線索

記者黃冠瑋／綜合報導

備受全球玩家矚目的世紀神作《GTA6》預計於2026年11月19日正式登場。隨著發售日逼近，官方釋出的資訊越來越多，但最關鍵的「完整地圖」細節卻遲遲未公開。沒想到，神通廣大的玩家再次化身超級偵探，在一幅《GTAOnline》的全新畫作中，揪出了疑似暗藏《GTA6》舞台「列奧尼達州」地圖的驚天彩蛋。

▼玩家在《GTA Online》新搶劫任務中發現疑似地圖的畫作。（圖／翻攝自Reddit／Individual_Type8874）

▲▼玩家在《GTA Online》新搶劫任務中發現疑似地圖的畫作。（圖／翻攝自Reddit／Individual_Type8874）

根據外媒報導，《GTA Online》近期推出了全新大型任務 「科茨中心搶劫案」（Kortz Center Heist），玩家有機會潛入藝廊洗劫各種珍貴畫作。然而，一位在Reddit上玩家Individual_Type8874在進行行竊任務時，意外發現了一幅名為《最後的罪惡》的畫作，並將其截圖分享至論壇，瞬間點燃了整個討論區。

玩家們驚奇地發現，這幅畫的構圖與先前社群透過各種洩漏資訊拼湊出的「列奧尼達州」輪廓幾乎完全吻合。畫作中央的陸地景觀，正好對應了遊戲中的主舞台，而畫中被刻意塗成藍色的樹葉，則精準描繪了環繞罪惡都市的水域、列奧尼達群島（Leonida Keys）以及蓋爾霍恩港（Port Gellhorn）。甚至連畫中的第三棵樹，也被玩家解讀為地圖上的大型內陸湖泊。

相較過去幾年裡，《GTA》粉絲為了預測發售日或地圖，曾提出過無數令人懷疑猜測，像是有人用天體月相來推算預告片日期、有人靠宣傳圖中角色的衣服款式借鑑，甚至宣傳片裡出現的一隻小老鼠很可能是某種背叛關鍵伏筆，但由於推演過程過於荒謬，因此有部分玩家這些純是胡鬧。

不過，相較於以往那些匪夷所思的胡鬧猜測，但這次的「名畫地圖論」卻罕見地得到了大量玩家的認可。不少人表示，「以前網路上有一堆愚蠢的陰謀論，但這一次看起來真的超級合理」、「這完全就是Rockstar最愛玩的彩蛋套路」。雖然目前開發商Rockstar Games尚未對地圖傳聞做出任何回應，但在遊戲正式上市前，這幅《最後的罪惡》無疑又給了苦等多年的玩家們一個發掘樂趣的全新方向。

Potential Leonida map teaser in GTAO painting?
by u/Individual_Type8874 in GTA6

關鍵字：GTA6Rockstar Games

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