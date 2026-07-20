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不玩遊戲卻掌權！傳奇製作人揭遊戲業黑幕　恐難玩到魔獸級神作

記者黃冠瑋／綜合報導

近年電子遊戲產業動盪不安，大裁員潮與工作室關閉的消息頻傳，讓不少玩家與業界人士感到憂心。近日，知名遊戲開發商id Software的製作人Willis就公開對微軟等大型發行商開砲，痛批這些壟斷企業根本不懂遊戲，甚至直言：「現在這種環境，永遠別想再玩到像《魔獸世界》或《上古卷軸3》那樣偉大的作品」。

▼《毀滅戰士》製作人認為現今環境不利開發者。（圖／翻攝自X／@Okami13_）

▲▼《毀滅戰士》製作人認為現今環境不利開發者。（圖／翻攝自X／@Okami13_）

根據外媒報導，曾打造《毀滅戰士》等傳奇IP的id Software近期遭受重創，據傳被母公司Xbox裁掉了超過75%的員工。面對如此殘酷的現狀，製作人Willis就公開質疑大企業的財政管理能力。他指出，現在掌控遊戲產業的大多是畢業於常春藤盟校、手握MBA學位的經理人，「他們自己不玩遊戲、從未發行過遊戲，且從根本上不了解這個產業。」他認為，這些壟斷企業只是在榨取幾十年來建立起的品牌價值與商譽，根本不關心長期發展，「這才導致了如今收益遞減、人才流失的惡性循環」。

同時他則表示，「拯救遊戲產業的唯一途徑，就是讓開發商擁有的獨立工作室，從這波倒閉和裁員的荒謬浪潮中重新崛起」。業界必須回到「創造價值的人擁有價值」的健康狀態，將成長視為成功的副產品，而非盲目追求的終極目標。

此番言論一出，立刻在網路上引發玩家熱烈討論。許多網友紛紛留言力挺，表示「說得太中肯」、「現在的3A大作全都是公式化，其原因就是高層只看財報」、「支持開發者自己組織起來、成立工會」。不過也有人認為，此番言論過於偏頗，畢竟經營一家遊戲公司不代表管理者必須是玩家，但至少是要願意給予資源並傾聽真正了解遊戲、參與開發的人，這才是目前遊戲產業所面臨的最大難題。

關鍵字：3A毀滅戰士

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