《惡靈古堡9》傳推「蘿絲魅影」級DLC　爆料稱：為瓶頸填補空窗

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下生存恐怖大作 《惡靈古堡：安魂曲》 自今年初發售以來，憑藉優秀的畫面與張力十足的劇情獲得了業界與玩家的一致好評。不過，官方似乎還沒有打算停下腳步。近日知名爆料人士透露，官方目前正積極為本作開發數個大型劇情 DLC，其規模與野心甚至將直逼《惡靈古堡8》的追加內容「蘿絲魅影」。

▼爆料指出《惡靈古堡9》將迎來高規格的劇情DLC。（圖／翻攝自X／@RE_Games）



根據外媒報導，知名爆料人士Dusk Golem指出，卡普空近年來在開發「外傳性質遊戲」上遇到了不少瓶頸，為了維持品牌熱度，官方決定轉變策略，改為投資製作篇幅更長、規格更高且野心更大的劇情DLC，以此作為主要正傳作品之間的「權宜之計」，用來填補發行空窗期。

不過，粉絲們可能還得再耐心等等。有消息指出，這些《安魂曲》的擴充包預計會在《惡靈古堡：聖女密碼》（Code: Veronica）重製版發售之後才會登場。據傳，《惡靈古堡：聖女密碼》重製版最快將在明年（2027年）問世。回顧《惡靈古堡：安魂曲》的結尾，一群身份不明的士兵在拉昆市廢墟中消滅了BSAA部隊並奪回「目標」，這無疑為後續故事埋下了極大伏筆。而本作後半段讓主角里昂重返他噩夢的起點「拉昆市」，也帶給玩家滿滿的震撼。

雖然有部分粉絲期待能在DLC中看到Jill或Claire回歸面對過去的心魔，但此次DLC更有可能以人氣極高的女主葛蕾斯為核心展開。不過，由於葛蕾斯在設定上戰鬥能力並不突出，而《惡靈古堡》系列的DLC通常會給予玩家較強的初始武裝，最終會如何呈現仍是未知數。此外，許多人也猜測玩家在DLC中大概無法繼續扮演里昂，畢竟他在本篇結尾的驚險舉動，極有可能是這位人氣角色在系列作中的「告別之作」。目前官方尚未證實相關傳聞，玩家只能拭目以待。