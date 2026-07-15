第五屆原創IP風雲榜得獎揭曉！千萬點閱百合作奪漫畫組第一

記者楊智仁／綜合報導

第五屆「原創IP風雲榜」得獎名單正式揭曉，2026年度漫畫、小說兩大組別TOP IP獎得主正式出爐。頒獎典禮將於2026年7月23日（漫畫博覽會首日），於台北世貿一館第二十五屆漫畫博覽會A舞台開幕儀式後舉行。

「原創IP風雲榜」由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，並與文化內容策進院、新媒體暨影視音發展協會、社團法人台灣遊戲產業振興會、社團法人動畫特效協會及台灣角色品牌授權協會共同推動。經初審、複審及決審等多階段評選，由出版業及跨領域專業人士組成評審團，從故事完整度、題材創新性、商業延展性等多面向進行評比，最終選出兼具內容價值、市場潛力及跨域開發潛力的年度代表IP作品。

評選分為漫畫組及小說組徵件，今年共計55部漫畫、65部小說參與評選，最終選出各組TOP IP獎前三名及兩名佳作。漫畫組TOP IP獎第一名由大辣出版股份有限公司出版、累積破1,000萬人次點閱的話題百合作品《課金派戀愛》（作者：HOM）奪得。該作品不僅曾榮獲LINE WEBTOON年度潛力新秀獎，更獲選「2026台北國際書展年度總統推薦選書」，備受各界關注。

漫畫組TOP IP獎第二、三名則分別由曾三度獲得金漫獎肯定，並於第19屆日本國際漫畫賞榮獲銅獎的台灣角川股份有限公司《大仙術士 李白》（作者：葉明軒），以及曾改編為音樂劇，且已授權至日本漫畫平台的橘子集團《三個不結婚的女人》（作者：日下棗）獲得。

漫畫組TOP IP獎佳作皆由橘子集團作品拿下，包含曾以《入伍吧！魔法少女》榮獲第三屆原創IP風雲榜漫畫組佳作的暢銷作者謝東霖，今年再以《妖怪五星好評》（作者：謝東霖）獲得評審肯定；另一部則為經典IP「霹靂布袋戲」衍生作品《肥羊重生後：無慾．無敵》（編劇：初雲洛、漫畫：子詡），兩部作品雙雙入選本屆漫畫組TOP IP獎佳作。

小說組TOP IP獎競爭同樣激烈，由有「警察小說之王」之稱的顏瑜，以台灣角川股份有限公司出版的《陽明山女子派出所》（作者：顏瑜）獲得評審一致肯定，勇奪小說組TOP IP獎第一名。該作品曾於2025年TCCF出版文本專場獲選「三立電視NEXT STAR獎」，並已被中央廣播電台改編為廣播劇撥出，展現高度跨域開發潛力。

小說組TOP IP獎第二名由人氣作家路邊攤奪得。路邊攤去年曾以《異常》獲得原創IP風雲榜小說組佳作，今年再以悅知文化出版的《Ghost Map》（作者：路邊攤）獲得第二名。第三名則由凌宇有限公司出版的《魚眼》（作者：薛西斯）獲得，該作品為薛西斯首次嘗試將台灣真實案件改編為長篇懸疑推理小說，曾入圍2024年台灣文學獎金典獎，並已售出韓文版權。凌宇也與疑案辦合作，為《魚眼》推出同名專屬主題曲。

此外，由東立出版社有限公司出版的《一七四：超常事件小組》（作者：吐維），以及台灣角川股份有限公司出版的《夏的消失點・冬的存在地》（作者：佐渡遼歌），同樣於激烈競爭中脫穎而出，共同獲評審肯定，入選本屆小說組TOP IP獎佳作，以下為本屆完整得獎名單。

【漫畫組TOP IP獎】

第一名：《課金派戀愛》／大辣出版股份有限公司（作者：HOM）

第二名：《大仙術士 李白》／台灣角川股份有限公司（作者：葉明軒）

第三名：《三個不結婚的女人》／橘子集團（作者：日下棗）

佳作：《妖怪五星好評》／橘子集團（作者：謝東霖）

佳作：《肥羊重生後：無慾．無敵》／橘子集團（編劇：初雲洛、漫畫：子詡）

【小說組TOP IP獎】

第一名：《陽明山女子派出所》／台灣角川股份有限公司（作者：顏瑜）

第二名：《Ghost Map》／悅知文化 精誠資訊股份有限公司（作者：路邊攤）

第三名：《魚眼》／凌宇有限公司（作者：薛西斯）

佳作：《一七四：超常事件小組》／東立出版社有限公司（作者：吐維）

佳作：《夏的消失點・冬的存在地》／台灣角川股份有限公司（作者：佐渡遼歌）