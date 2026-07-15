1.44MB做一款遊戲？韓國「開發大賽」內容需塞入3.5吋磁碟片

記者楊智仁／綜合報導

在高畫質、大容量遊戲成為主流的時代，韓國近日舉辦一場反其道而行的遊戲開發競賽，要求參賽者將整款遊戲控制在 1.44MB 以內，也就是一張 3.5 吋磁碟片的容量，希望透過極端容量限制，激發開發者的創意與技術。

▼韓「磁碟片開發大賽」1.44MB做一款遊戲。（圖／翻攝自官網）

由遊戲文化團體 2P GAME ARCADE 主辦，並與 Mini-map、IndieGame.com、韓國清江文化產業大學及明知專門大學合作舉辦的「1.44MB 遊戲開發大賽」目前已正式開放報名，截止日期為 9 月 4 日，本次總獎金為 114 萬韓元，冠軍可獲得 72 萬韓元 ( 約 1.5 萬台幣 )，亞軍與季軍則分別可獲得 28 萬韓元、14 萬韓元。

主辦單位表示，這項規則是希望考驗開發者如何在極端有限的儲存空間內，發揮技術能力與創意，打造兼具趣味性的作品。比賽規定，作品必須為可獨立執行的單機遊戲，不得依賴伺服器或網路連線，所有執行所需的程式、遊戲引擎、函式庫等內容都必須包含在 1.44MB 容量限制內，另一方面，依賴瀏覽器或外部執行環境的 HTML、Web 遊戲則不符合參賽資格。

主辦單位表示，本次競賽開放個人與團隊報名，參賽作品中的程式、美術、音效等素材都必須由參賽者自行擁有版權或合法取得授權。獲獎作品除了可獲得獎金外，也將在未來的 2P GAME ARCADE 活動及官方線上平台展示。