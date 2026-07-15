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《無職轉生》遭海外網友攻擊？作者親回「會無視黑粉言論」

記者楊智仁／綜合報導

動畫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》第三季於 7 月開播後，遭到部分歐美網友批評，不過，也有粉絲公開向原作者「理不尽な孫の手」表達支持，希望他不要受到海外負面評論影響，更不要因此停止創作。對此，作者本人也親自回應，強調自己一直都是創作想寫的作品，不會因為黑粉言論而改變。

▼《無職轉生》第三季於 7 月開播。（圖／翻攝自推特）▲▼無職轉生。（圖／翻攝自推特）

一名網友在社群平台發文表示，希望作者不要在意海外，尤其是歐美地區的負面聲音，並提到曾聽聞作者一度考慮停止創作，讓他感到相當憤怒。他表示「為什麼要在意別人的意見？請無視那些黑粉，不必理會海外觀眾，只要繼續為一直支持你的日本粉絲與忠實讀者創作就好。」

該名粉絲也希望作者能持續推出更多漫畫與輕小說作品，並呼籲《無職轉生》不要在第三季畫下句點，希望動畫能繼續製作第四季。他認為，社群平台 X 上有不少海外批評者根本沒有真正理解作品內容，希望作者不要受到這些言論影響，並期待未來能看到更多像《無職轉生》這樣題材的作品。

對此，原作者「理不尽な孫の手」親自回覆表示「謝謝你，不過，就算沒有人提醒，我本來就大多會無視酸民的發言，也一直都只會寫自己想寫的作品，我一直都是這麼做，也一直都是這麼說的。」至於不少粉絲期待的動畫第四季，作者則表示，是否製作並非由自己決定，但若官方決定推出第四季「會盡自己所能提供協助。」

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