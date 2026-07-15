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《刺客教條》熱賣200萬套仍被裁員...員工崩潰：公司背叛我們

記者楊智仁／綜合報導

Ubisoft 旗下重製作品《刺客教條：黑旗 同步重置 》上市後表現亮眼，官方指出遊戲首日便賣出 200 萬套，並刷新《刺客教條》系列在 Steam 的同時在線玩家紀錄。然而，就在作品獲得成功之際，Ubisoft 仍計畫裁撤巴塞隆納工作室 51 名員工，引發內部員工與工會強烈反彈。

▼《刺客教條》熱賣仍被裁員...員工崩潰。（圖／翻攝自Steam）▲▼刺客教條。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導，Ubisoft 上月已宣布將縮減巴塞隆納、溫尼伯、貝爾格勒 等工作室的人力，其中巴塞隆納工作室將有 51 名開發人員受到影響。該工作室長年負責支援 Ubisoft 多款大型作品，在《刺客教條：黑旗 同步重置 》的開發中，負責所有水下關卡內容，包括玩家廣受好評的潛水鐘探索區域。技術與遊戲動畫師 Manel Cota 在社群平台表示「Ubisoft Barcelona 完成了所有水下關卡，而現在負責這些內容的整個團隊卻正在被裁員，因為 Ubisoft 認為我們只值得這樣的待遇。」

同樣參與開發的品質保證主管 Isabel Codina García 也透露，在投入超過兩年半時間參與《黑旗》重製計畫後，整個《刺客教條》團隊卻收到集體裁員通知。她表示「今天是個五味雜陳的日子，在 Ubisoft Barcelona 工作了七年，我從未想過會以這樣的方式結束，但我仍感謝一路上遇見的人，以及所學到的一切。」

面對裁員計畫，西班牙工會「總工人聯盟」已發起為期三天的罷工行動，工會指出，公司在完成高強度開發工作後，卻以「策略調整」作為裁員理由令人無法接受。工會聲明表示「多年來我們全心投入團隊，如今公司卻背棄了我們，我們甚至還來不及看到自己努力成果所帶來的回報，換來的卻是失去工作。」

關鍵字：刺客教條：黑旗 同步重置

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