執行長剛喊「全面擁抱AI」...《GTA》發行商大砍AI團隊

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手》系列發行商 Take-Two Interactive 先前傳出裁員消息，外媒指出，公司已裁撤人工智慧（AI）部門主管 Luke Dicken，以及部分 AI 團隊成員。值得注意的是，距離執行長 Strauss Zelnick 在財報會議上公開表示公司正「積極擁抱生成式 AI」僅過去約兩個月，此舉也引發外界關注其 AI 策略是否出現轉變。

Luke Dicken 透過 LinkedIn 證實離開 Take-Two，表示「很遺憾，我必須告訴大家，我以及我的團隊在 Take-Two 的旅程已經結束。」他表示，現階段將優先協助同樣受到裁員影響的團隊成員尋找下一份工作，並指出團隊過去七年持續研發支援遊戲開發的尖端 AI 技術，希望透過創新技術提升整體開發流程效率。

事實上，Take-Two 高層對生成式 AI 的態度近年多次出現變化。2025 年執行長 Strauss Zelnick 曾表示，生成式 AI 建立於既有資料之上，因此不擔心 AI 能創造出真正成功的作品，並強調《GTA 6》的開發「完全沒有使用生成式 AI」，然而到了 2026 年，公司態度轉趨積極 Zelnick 在財報會議中表示，Take-Two 已在旗下工作室推動數百項生成式 AI 試點與應用計畫。然而，如今 AI 團隊卻傳出裁員消息，也讓外界質疑相關試點計畫是否未達預期成果。