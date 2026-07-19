玩家實測RPG女角「反重力髮型」　網笑瘋：額頭那根是靈魂

記者黃冠瑋／綜合報導

許多愛玩RPG（角色扮演遊戲）的玩家，在創角階段一定都遇過同一個「世紀難題」，那就是女性角色的髮型怎麼會這麼難選、這麼醜。對此，近日在社群平台上就掀起一股「真人重現遊戲女角髮型」的風潮，多位國外創作者用生命與超強髮蠟，神還原那些奇葩無比的經典髮型，搞笑影片曝光後立刻引發熱議。

▼玩家實測RPG女角「反重力髮型」。（圖／翻攝自X／@dragonage）



自從遊戲從2D邁向3D時代以來，女性角色的長髮動態一直都是開發團隊的技術與預算大考驗。為了省事，開發者往往會設計出各式各樣「動也不動」的奇葩髮型。對此，國外許多Coser與玩家便抓住了這些痛點，在現實中完美複製了這些「物理防禦力點滿」的奇葩造型，像是詛咒的雙馬尾，不管角色是穿著厚重的板甲還是輕裝，選單裡永遠會有6種莫名其妙的雙馬尾，綁在頭上就跟裝了鋼絲一樣，完全不會隨著身體擺動、鋼鐵反重力長髮，好不容易挑到一款長髮，結果動起來的時候，整片頭髮居然像「一塊厚紙板」一樣黏在背上同步平移，完全沒有任何髮絲飄逸的靈魂等。

除了上述幾款「鋼鐵造型」外，最能引發玩家共鳴的，絕對是「隨性瀏海配一根不知道在幹嘛的小辮子」。很多遊戲為了表現出角色「優雅又不失率性」的氛圍，非常喜歡在額頭正中間或側邊，放下一條極細、極突兀的小辮子。當玩家在現實中拿著梳子，把那條「靈魂辮子」垂在眉心前時，荒謬感瞬間拉滿，讓無數捏角強迫症玩家直呼「對！就是這條該死的辮子！」

另外，主打隨性美的「凌亂髮髻」同樣是重災區，真人還原後，看起來就像「貓頭鷹在熊頭上築完巢」，或是「被年紀小的兄弟姊妹拿剪刀亂剪一通」的災難現場，完全沒有任何美感可言。雖然過去的技術令人哭笑不得，但隨著技術進步，頭髮的物理效果確實有在改善。像是《龍騰世紀：面紗守衛》就因為採用了EA的Frostbite，成功讓女角及腰的長髮能隨著風向、翻滾與戰鬥動作，進行一絲一絲的獨立自然擺動，甚至提供了豐富的膚色與有色人種髮型，算是業界一大突破。

這系列爆笑的「還原影片」曝光後，瞬間引來大批玩家熱烈討論，許多網友表示，「太真實了，每次捏角都要挑一個小時，最後還是選平頭或短髮」、「那條額頭小辮子到底是誰設計的！給我出來」、「這影片讓我回想起在《上古卷軸》捏角時的痛苦回憶」、「拜託各大遊戲廠商，多花點預算在頭髮上吧」。