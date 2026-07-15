遊戲引爆10萬顆手榴彈當機？實況主稱顯卡燒壞...外媒揭真相

記者楊智仁／綜合報導

俄羅斯《Counter-Strike 2》（CS2）實況主 StRoGo 近日挑戰在自訂伺服器中同時引爆超過 10 萬顆手榴彈，沒想到爆炸瞬間直播畫面突然中斷，隨後實況也直接停止。他事後表示，自己的顯示卡已經損壞引發玩家熱議，甚至一度傳出整台電腦遭燒毀，不過，目前公開資訊顯示，事件並沒有外界流傳得如此誇張。

▼遊戲引爆10萬顆手榴彈顯卡燒壞？。（圖／翻攝自推特）

根據 StRoGo 的直播畫面，他在自訂伺服器內一次觸發超過 10 萬顆手榴彈爆炸，爆炸發生瞬間直播畫面立即消失，不久後整場直播也宣告中斷。事後他透過 Telegram 表示，自己的 GPU 已經故障，並表示隔天就會購買新顯示卡繼續直播。

事件發酵後，部分俄羅斯與中國媒體聲稱 StRoGo 的整台電腦已被燒毀、無法修復，甚至引用一張燒焦主機的照片作為證據。然而，目前流出的直播畫面並未出現冒煙、起火等情況，也沒有任何拆機檢查畫面。外媒指出，StRoGo 分享的燒焦電腦照片疑似與本次事件無關，很可能是過去流傳的舊照片被部分媒體誤用。

針對顯示卡損壞原因，報導指出，現代電腦即使 CPU、GPU 瞬間滿載至 100%，理論上也不應直接燒毀硬體。正常情況下，系統通常會先觸發降頻（Throttling）、當機、自動關機，或由電源保護機制介入避免硬體受損。

若 StRoGo 的顯示卡確實故障，更合理的原因可能是原本就存在潛在問題，例如電源接頭接觸不良、超頻設定不穩、散熱不足，或電源供應器老化等，極端負載更可能只是暴露原本已存在的硬體缺陷，而非《CS2》本身「燒壞」一張健康的顯示卡。