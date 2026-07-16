索尼「淘汰光碟」風波持續擴大　惹全球怒墨西哥議員開槍告壟斷

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲巨頭索尼日前無預警拋出震撼彈，宣布計劃自2028年1月起全面停止生產PlayStation實體光碟遊戲，消息一出隨即在全球社群引爆海嘯級崩潰潮。這項強推「純數位化」的決策，不僅惹怒大批老玩家，如今更惹上了官司。對此，墨西哥多位議員已正式準備向國家反壟斷委員會提起訴訟，痛批索尼壟斷玩家權利。

▼索尼宣布將在2028年全面轉向數位化，引發反壟斷爭議。（圖／翻攝自levelup）

根據外媒 報導，墨西哥聯邦眾議員Iraís Reyes與參議員Luis Donaldo Colosio強烈質疑索尼這項一刀切的數位化政策，認為此舉公然違反了墨西哥《聯邦經濟競爭法》，涉嫌進行「相對壟斷行為」，將導致遊戲市場競爭力喪失、推高購買成本，甚至直接摧毀既有的產業鏈，一旦實體光碟徹底消失，擁有 PlayStation 的玩家將喪失「貨比三家」的自由，到時候大家根本沒有選擇，只能被迫在索尼自家的數位商店（PS Store）買單。

對此，Colosio也警告「消費者將不再真正擁有他們花錢買的遊戲」，在純數位的時代，玩家付費購買的本質上只是「使用授權」，這意味著哪天伺服器關閉、或是官方修改條款，你可能隨時會失去對遊戲內容的訪問權，生死完全掌握在財團手裡。

事實上，對索尼「數位霸權」感到不滿的絕不止墨西哥。今年2月，荷蘭消費者組織 Stichting Massaschade & Consument就已經向索尼提起高達4.57億美元（約新台幣150億元）的集體訴訟，控訴PS Store涉嫌人為抬高數位版遊戲售價。該團體直言，隨著索尼計畫消滅實體光碟，這起訴訟如今更顯得格外重要。面對實體片即將在2028年「被強迫退休」的未來，各國法規與科技巨頭的博弈才剛剛拉開序幕。