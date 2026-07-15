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傳任天堂評估開發 Switch 2 OLED 版本！就怕賣太貴

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲成本是目前任天堂的最大挑戰，Switch 2 已經成為史上最昂貴的任天堂主機。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

任天堂 Switch 2 即將迎來新機型？根據韓媒報導，任天堂打算遵循初代 Switch 的發展路徑，推出螢幕色彩更鮮豔、高對比的 OLED 面板款式。據傳最快將於今年投入開發，並有望在 2027 年底正式發售。

《ZDNet Korea》引述業界人士透露，任天堂正在評估 Switch 2 OLED 版本的可行性，預計將提供與標準版相同的 FHD（1920x1080）解析度，但受限於 OLED 面板與 LCD 的明顯價差，恐導致最終產品售價大幅上漲，因此仍處於評估階段。如果任天堂最終決定投產，預計最快能在今年啟動研發計畫，並於 2027 年底至 2028 年之間推出。據傳，目前三星正積極爭取任天堂的訂單，希望能為 Switch 2 提供 OLED 面板。

Switch 換上 OLED 面板，螢幕優勢明顯

作為參考，任天堂是在初代 Switch 發布後四年，才正式推出 Switch OLED。當時該版本在效能上並未提供任何升級，僅稍微縮窄邊框並換上更大的 7 吋螢幕，主要亮點仍是將面板從 LCD 升級為 OLED。根據《ETtoday 科技雲》記者實測經驗，OLED 面板具備高亮度優勢，讓 Switch OLED 在戶外時無懼強光照射，且色彩更為鮮豔。此外，得益於 OLED 能單獨關閉像素的特性，黑畫面得以呈現真正的「純黑色」，不會像 LCD 面板那樣出現灰白光，在掌機模式下的視覺感受有著明顯升級。

任天堂曾捍衛 LCD 技術優勢

事實上，儘管 Switch 2 是採用 LCD 螢幕，看似降級，但規格已明顯優於前代 Switch OLED，不僅是解析度更高，還有120Hz 螢幕更新率與 VRR（可變更新率）等技術支援。先前任天堂技術總監佐佐木哲也（Tetsuya Sasaki）就曾解釋，在開發過程中，LCD 技術已有顯著進步，團隊在各方權衡後才決定採用。他也舉例，Switch 2 能夠完整支援 HDR 功能，這在當時的 OLED 版 Switch 上是辦不到的。

 

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