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四人激戰新桌遊《寶可夢GOITA》　用運氣跟城府決勝負！

記者蘇晟彥／綜合報導

發行、代理商傑仕登公布由 The Pokémon Company 推出的全新桌遊《寶可夢GOITA》將於8月21日在台灣正式發售。《寶可夢GOITA》採用2對2團隊協力對戰，玩家會使用酷似將棋的竹製棋子，與另一隊競爭得分，隊伍間甚至「無法互相溝通聯絡」，是一款只要熟悉規則所有人都能享受樂趣的益智遊戲。

▼《寶可夢GOITA》8月21日將在台灣正式發售。（圖／ The Pokémon Company 提供）

▲▼ 《寶可夢GOITA》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

什麼是《寶可夢 GOITA》？
 「GOITA」是日本江戶時代末期誕生於石川縣能登町宇出津地區的一種傳統娛樂傑作。在遊戲中玩家會使用酷似將棋的竹製棋子，兩人組成一隊，與另一隊競爭得分，為一款巧妙結合運氣與戰略的和風桌遊傑作。

而《寶可夢 GOITA》是一款看誰能最快把自己手上的 8 枚棋子出完的競賽遊戲，每次遊玩時間大約為20分鐘左右。當隊伍總分累計達150分以上，該隊伍就獲得勝利。雖然規則非常簡單，但「運氣」與「心理戰」絕妙交織出的遊戲深度，是這款遊戲最大的特點。

同隊隊友彼此「無法互相溝通聯絡」，這種焦急與默契考驗非常有趣！在短時間內就能快速帶動全場氣氛，在遊戲中無論是猜中還是猜錯，都能讓大家開懷大笑，馬上體驗到《寶可夢 GOITA》的獨特魅力。

和風傳統與寶可夢的美妙邂逅：精美的棋子設計
 《寶可夢 GOITA》棋子共有8種，不同的寶可夢被賦予不同的分數，分別為夢幻、超夢、噴火龍、快龍、雷丘、皮卡丘、小火馬、小拉達及波波，總計32枚棋子。結合了和風傳統的棋子外觀，並融入寶可夢元素的設計，打造出獨一無二精美的棋子設計風格。

▲▼ 《寶可夢GOITA》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《寶可夢GOITA》 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 《寶可夢GOITA》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：寶可夢

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