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《吉伊卡哇 劇場版》搶先場兩天限定亮相！限定特典套票開賣

記者楊智仁／綜合報導

「吉伊卡哇」超人氣療癒角色即將躍上大銀幕，《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於7月31日正式上映，並搶先於7月25日、26日舉辦限時兩天的「限定搶先場」，邀請吉友們比正式上映提前一周，率先跟著吉伊卡哇、小八貓與兔兔一起展開夢幻、驚險、可愛又超乎想像的人魚島大冒險。

▲▼《吉伊卡哇 劇場版》搶先場兩天限定亮相。（廠商提供）

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》故事始於吉伊卡哇與小八貓在廣場休息時，兔兔帶著「特別島嶼邀請函」的神祕傳單現身。傳單宣稱島上討伐報酬高達 100 倍，且限定拉麵與甜點全數「免費」，儘管海獺師傅對於這些誘惑背後可能付出的代價感到憂心，依然擋不住吉伊卡哇一行人的滿心期待，他們歡欣鼓舞地搭船前往這座陌生島嶼，迎接他們的是充滿美食與寶藏的快樂大冒險，然而他們不知道的是，這座島嶼有個傳說中的驚天大秘密，危機正一步步向吉伊卡哇與朋友們迫近。

▲▼《吉伊卡哇 劇場版》搶先場兩天限定亮相。（廠商提供）

為迎接這場萌度爆表的觀影盛事，羚邦亞洲同步祭出限定電影套票與超萌特典，首開販售第一槍的是全台7-11門市「快閃購」自即日起至9月1日推出《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》角色卡套組，內容包含電影首輪交換券一張，以及全新角色小卡10張，一次網羅電影中的所有人氣角色。

如果想成為街上最吸睛的焦點，不能錯過超人氣「賽蓮大頭包包」，只要前往《CHIIKAWA SHOP in TAIPEI》或《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》華山快閃店，就能入手超吸睛的大頭包套組，除了電影交換券一張之外，還附贈兩個超可愛角色髮夾。

▲▼《吉伊卡哇 劇場版》搶先場兩天限定亮相。（廠商提供）

上班、上課都需要療癒能量，Ani-Mall Taiwan也準備好實用特典，自7月16日起推出電影交換券搭配限定A4資料夾套組，包含電影交換券一張，以及「吉伊卡哇」、「小八貓」或「兔兔」(三款擇一)的A4資料夾，讓可愛角色陪伴你學習或是工作的每一天，不論是放講義、文件還是工作資料，都能讓好心情瞬間加分。

除了各大通路的限定套票之外，羚邦也特別為7月25日、26日限定搶先場準備了專屬驚喜，凡購買搶先場電影票乙張，或是拿上述三個地方購得的預售票至影城臨櫃兌換7/25、7/26搶先場電影票，皆可兌換數量限定的「討伐棒」充氣應援棒，與吉友們在觀影時一起揮舞應援棒，替最喜歡的角色歡呼打氣，讓戲院瞬間化身可愛的應援現場。

▲▼《吉伊卡哇 劇場版》搶先場兩天限定亮相。（廠商提供）

關鍵字：吉伊卡哇

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