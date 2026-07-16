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買前先測！《鬼武者：劍之道》免費測配備　「隱藏載法」曝光

記者黃冠瑋／綜合報導

由卡普空打造、備受玩家期待的動作新秀《鬼武者：劍之道》即將於9月4日正式發售。為了讓PC玩家提前確認自己的配備能不能扛得住，官方在14日無預警釋出免費的PC效能基準測試軟體（Benchmark）。然而，許多玩家興沖沖打開Steam卻找不到下載按鈕，原來官方這次的下載方式藏有小巧思，給想測玩家滿滿驚喜。

▼《鬼武者：劍之道》買前免費測配備。（圖／翻攝自X／@onimusha_capcom）

▲▼《鬼武者：劍之道》買前免費測配備。（圖／翻攝自X／@onimusha_capcom）

關於本次釋出的《鬼武者：劍之道》基準測試軟體不僅只是跑數據，裡面還塞了誠意滿滿的獨家畫面。玩家除了能看到宮本武藏與猙獰妖怪對峙的震撼實機戰鬥演示外，還收錄了一段超逗趣的過場動畫，只見大師宮本武藏原本帥氣單挑敵軍，下一秒卻因為敵方人數實在太多，直接大破防「拔腿狂奔」，讓測試過程充滿喜感。

此外，這次的測試軟體同時登陸了Steam與Epic Games Store，但不少Steam玩家反應搜尋後卻一頭霧水，因為商店頁面上根本沒有寫著「下載Benchmark」或「Demo」的按鈕。原來其實這是官方刻意為之，玩家只需進入Steam商店頁面，再從上往下找到「參與《鬼武者之劍》遊戲測試」（Playtest）的區塊，點擊「請求訪問權限」，即可獲得下載測試軟體的資格。不過溫馨提醒，雖然按鈕寫的是「遊戲測試」，但下載下來的內容確實是「效能基準測試軟體（Benchmark）」，並非實際的試玩版本。

另外，值得一提的是，若在測試中開啟影格生成（Frame Generation）功能，雖然肉眼觀看的畫面影格率（FPS）會明顯提升、變得更流暢，但因為開啟該功能需要額外的晶片處理運算，反而會讓最終跑出來的「基準測試分數」稍微下降，因此玩家可以根據自己的硬體餘裕，自行決定是否開啟。

關鍵字：鬼武者卡普空

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