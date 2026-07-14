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《寶可夢冠軍》驚爆嚴重Bug　熾焰咆哮虎「無限退場流」網全看傻

記者黃冠瑋／綜合報導

新作《寶可夢冠軍》集結各種寶可夢情懷，讓這款遊戲上市後就收穫不少玩家喜愛，其中關於寶可夢熾焰咆哮虎更是，讓許多玩家愛不釋手。然而，近日就有玩家發現了一個極度嚴重的Bug，竟然能讓這隻本就強到犯規的寶可夢「突破限制」，在戰場上發揮出更恐怖的壓制力，消息一出隨即在社群引發熱烈討論。

▼《寶可夢冠軍》出現熾焰咆哮虎「無限退場流」，嚴重破壞平衡。（圖／翻攝自X／@GoNintendoTweet）

▲▼《寶可夢冠軍》出現熾焰咆哮虎「無限退場流」，嚴重破懷平衡。（圖／翻攝自X／@GoNintendoTweet）

事情其實是，一位知名寶可夢玩家兼分析師DaWoblefet近日在社群平台上貼出一段測試影片，揭露了這個驚人的Bug。正常情況下，當寶可夢使用「臨別贈禮」（Memento，會犧牲自己或退場，並大幅降低對手雙攻）時，使用者必須強制切換成後備區的另一隻寶可夢。但在此漏洞之下，玩家只要在場上維持三隻寶可夢，並在熾焰咆哮虎使出「臨別贈禮」的同時，切換掉場上的另一隻寶可夢，系統就會判定出錯，讓熾焰咆哮虎可以在倒數結束後，直接「重回戰場」。

因此這個Bug，也間接破壞了對戰平衡，由於熾焰咆哮虎最核心的玩法就是利用特性「威嚇」以及擊掌奇襲來控場，這個Bug將導致無限刷新擊掌奇襲，剛上場就能立刻使用拍擊限制對手。一旦連續三次使用降攻擊，再搭配「威嚇」特性與「臨別贈禮」的雙重降攻效果，對手寶可夢瞬間就形同廢人一般，毫無威脅。這樣近乎作弊的套路讓不少對戰玩家大喊吃不消，痛批這嚴重影響了競技公平性。

對此，DaWoblefet也強調，目前官方尚未修復 玩家切勿以身試法雖然這個Bug在日前的伺服器維護後依然存在，但由於效果過於逆天，幾乎可以被判定為惡意利用遊戲漏洞。在此也提醒各位訓練家，雖然「無限退場流」看起來很威風，但若在線上對戰或官方賽事中惡意使用此漏洞，極有可能面臨任天堂與Game Freak官方的鎖帳號或禁賽處分，建議大家還是靜待官方盡速釋出修復補丁，切勿以身試法。

關鍵字：寶可夢冠軍熾焰咆哮虎

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