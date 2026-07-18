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「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生　巴西政界挺身護玩家權益

記者黃冠瑋／綜合報導

近年來各大遊戲廠商頻頻關閉舊作伺服器，讓花錢購買的玩家淪為「數位難民」。其中，育碧在2024年強制停駛《飆酷車神》一舉更是點燃全球玩家怒火，進而催生了「停止殺戮遊戲」倡議運動。雖然該運動日前在美國與歐盟接連碰壁，但近日在巴西卻迎來曙光，有議員正式提案立法，還給玩家屬於自己的權利。

▼巴西議員力挺玩家權益，正式提交新法案。（圖／翻攝自X／@StopKilingGames）

▲▼巴西議員力挺玩家權益，正式提交新法案。（圖／翻攝自X／@StopKilingGames）

這場由知名YouTuber Ross Scott發起的「停止殺戮遊戲」運動，旨在遊說各國政府制定法律，限制發行商在停止營運遊戲時，必須留下替代方案（如開放單機離線遊玩或提供私人伺服器架設工具），防止玩家花錢買的財產直接「被蒸發」。然而，這條抗爭之路在2026年走得極為坎坷。今年6月，歐盟在與育碧進行一場「秘密會議」後，悍然拒絕推進相關立法，引發歐美社群強烈反彈；隨後，美國參議院的類似法案也宣告觸礁，雖說加州有通過類似離線版替代措施，但還是讓不少倡議者大感灰心。

不過，正當全球玩家感到絕望之際，巴西聯邦眾議員候選人Jandira Feghali站了出來，她於近日宣布，正式提交了「PL 3612／2026」號新法案。對此，她認為，全球有數百萬玩家為了保護自己購買的遊戲與建立的社群而戰，政府不該坐視不管。該法案援引了巴西現行的《消費者保護法》與《電子遊戲產業法律框架》，明確規定：未來若供應商中斷數位遊戲營運所需之服務，必須承擔相應的法律義務與補救責任。

這意味著，如果法案順利通過，未來不論是 Sony、育碧還是其他大廠，想在巴西關閉遊戲伺服器，就必須交出替代方案，讓玩家能繼續玩下去。事實上，這已經不是巴西政界第一次為玩家權利發聲。今年7月初，另一位議員Erika Hilton也針對「Sony計劃於 2028年停產光碟」一事開砲，認為大廠強制推行「全數位化生態系統」，本質上就是剝奪消費者權益，讓遊戲更容易「被消亡」。雖然提案到正式立法還有一段路要走，但在全數位化逐漸吞噬實體遊戲的2026年，巴西政界的這大膽一擊，無疑為全球對抗「數位霸權」的玩家們注入了一劑強心針。

關鍵字：停止殺死遊戲

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