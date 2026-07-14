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帳號遭盜遊戲全沒...「無法復原」玩家開告微軟　法院判須賠償

記者楊智仁／綜合報導

巴西一名 Xbox 玩家因 Microsoft 帳號遭駭客入侵，導致無法存取自己購買的數位遊戲庫，在向微軟客服求助無果後提起訴訟。近日巴西法院判決玩家勝訴，要求微軟恢復其 Xbox 帳號與數位遊戲庫，並支付約 400 美元（約新台幣 1.3 萬元）精神賠償，引發外界再次關注數位遊戲所有權問題。

▼帳號遭盜遊戲全沒無法復原...玩家開告微軟。（圖／翻攝自官網）▲▼Xbox。（圖／翻攝自官網）

根據玩家 Ordo_Liberal 在 Reddit 分享的經歷，他的 Microsoft 帳號即使已啟用雙重驗證（2FA），仍遭到駭客入侵，微軟客服確認帳號確實發生「未經授權存取」，但表示由於帳號安全設定已遭變更，公司無法恢復原有安全設定。至於綁定帳號的《Minecraft》購買紀錄，客服更表示遊戲無法復原，玩家必須重新建立新帳號並再次購買。

由於巴西擁有相對完善的消費者保護制度，玩家決定向小額訴訟法院提告，法院最終裁定，微軟必須在 15 天內恢復玩家帳號及所有數位遊戲內容，否則每日將被處以 150 巴西雷亞爾罰款，最高可累積至 1,500 雷亞爾。此外，法院也判決微軟須支付 2,000 雷亞爾（約 400 美元）精神損害賠償，若逾期未支付還須額外加計 10% 罰金。

玩家表示，巴西《消費者保護法》允許民眾透過公設律師免費提起消費爭議訴訟，因此整起官司「一毛錢都沒花」。相較之下，微軟則派出多達 12 名律師，並提交超過 300 頁的答辯資料應訴，讓玩家直呼「我不是在開玩笑」。

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